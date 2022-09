Maria Moccia: «Il 25 settembre prevarranno il desiderio di riscatto e l'orgoglio»

Maria Moccia, dipendente dell'Asl Vercelli, è stata assessora negli ultimi mesi della giunta Forte, poi segretaria cittadina e successivamente segretaria provinciale del PD. Ora è candidata tanto nel collegio uninominale Vercelli – Biella per la Camera dei Deputati quanto nel proporzionale nella circoscrizione Piemonte Nord sempre alla Camera. Ha detto subito di sì quando le hanno proposto la candidatura, o è stata una decisione sofferta? E ancora. Come sta vivendo questa esperienza?

Ho risposto subito si per due motivi: per senso di responsabilità e appartenenza nei confronti del PD ma soprattutto per permettere al mio territorio di avere una rappresentanza, pur consapevole delle difficoltà alle quali andavo incontro considerando quanto il centro destra sia radicato nelle Province del mio Collegio. La campagna elettorale è un’esperienza politica importante perché permette di portare la nostra voce tra la gente, comporta un impegno notevole anche e soprattutto fisico, lasciando temporaneamente in secondo piano la famiglia, ma dal punto di vista umano è appagante e interessante. Conosci veramente la realtà, i problemi di chi sta perdendo sempre di più la speranza e la fiducia nella politica, la rabbia che la destra ha intercettato e usato come arma senza poi trasformarla in risposte ma solo in slogan. Distribuire il volantino con la mia faccia, mettermi al servizio anche di chi mi urla dietro, ascoltare, parlare, ragionare insieme e spiegare: ecco queste sono le cose che più mi soddisfano della campagna elettorale, al di là del risultato.

Nove su dieci, dal 26 settembre per il vostro partito inizierà un periodo di opposizione. Lo stesso Bersani, nei giorni scorsi a Vercelli (accanto a lei) ha detto che la Meloni dovrà giurare sulla Costituzione...

È probabile ma non ne sono certissima. Esiste una percentuale sempre più alta di persone che non andrà al voto, tra cui molti giovani, delusi e arrabbiati, che hanno perso la fiducia verso le istituzioni ed in particolare verso i politici. Non faccio fatica a comprenderli e questo è il momento di intercettarli, di trovare un motivo che li riporti al voto. Ci sono argomenti di cui la destra non ha quasi mai fatto cenno in questa campagna elettorale, basti pensare all’ambiente, ai diritti, alle donne, ai giovani. Temo molto la deriva culturale e sociale in cui ci stanno spingendo e sono quasi certa che prima del 25 settembre il desiderio di riscatto e orgoglio prevarrà sulle inconsistenti proposte, sulla scarsa considerazione nei confronti degli elettori, sulle divisioni e sul timore di perdere quello che fino ad oggi siamo riusciti ad ottenere.

Dalla sinistra-sinistra, mi riferisco a Unione Popolare, ma anche a Marco Rizzo (comunisti italiani, ora in Italia sovrana e popolare), c'è un'accusa, forte, al PD: è oramai diventata una forza di destra. Lei si sente di sinistra e ritiene che il Pd sia una forza di sinistra o di centrosinistra?

Fatico a comprendere questa dichiarazione. Mi sento di sinistra e mai come in questa campagna elettorale si è evidenziata la grande differenza e l’affermazione chiara dei principi che ci caratterizzano. Il nostro programma è l’unico programma di sinistra, dalla progressività fiscale al ripristino della tassa di successione fino alla ferma volontà di evitare le diseguaglianze nel nostro paese. La sinistra si pone il tema della tenuta democratica del paese. Sicuramente c’è il problema della credibilità da riconquistare. Il populismo è una cosa, avere intercettato i malumori e la rabbia dei cittadini, degli operai, ha creato la falsa opinione che alcune correnti politiche fossero dalla parte di questa gente ma il problema è che il tutto non si è concretizzato con risposte o soluzione, hanno solo cavalcato il momento ma di concreto non si è visto molto. La crisi economica, l’immigrazione, il Covid, la guerra, la crisi energetica hanno sconvolto il nostro paese. Non nego errori anche da parte nostra, ma è facile incitare il popolo con slogan. Non possiamo però replicare ad uno slogan con un altro slogan perché le risposte sono più articolate e nel momento in cui cerchiamo di farlo siamo accusati di non avere la capacità di farlo, di essere poco chiari e di allontanarci dalla realtà. Peccato che le macerie lasciate da governi di destra siano sempre state rimosse da governi di sinistra.

Comunque vada, si preannuncia un “ottobre nero”. Su tutto, incombe il problema del caro-bollette. Che soluzione propone il PD a questo problema che preoccupa gli italiani?

Prima di tutto, l’intervento sul caro bollette deve essere rapidissimo. I punti sono quattro.

Il primo. Tetto delle bollette a livello nazionale, disaccoppiando l’elettricità prodotta con il fossile da quella con le rinnovabili per un motivo molto semplice: il prezzo del gas è salito tantissimo, quello delle rinnovabili rimane basso ma si è attaccato al prezzo del gas. Questo ha consentito a molte aziende che fanno energia dalle rinnovabili di fare guadagni abnormi a scapito di imprese e cittadini

Il secondo. Raddoppio del credito d’imposta per quelle imprese che oggi pagano costi enormi.

Il terzo. L’introduzione di una “bolletta luce sociale” che consenta il dimezzamento del costo.

Il quarto. L’impostazione di un piano di risparmio per evitare che l’impatto sia negativo.

Il tutto dentro una cornice di un accordo Europeo.

Messaggio a un indeciso: perché dovrebbe votare per il PD?

Perché siamo di fronte ad un bivio e le due visioni sono agli antipodi. Noi siamo per la giustizia sociale, per i diritti e per l’ambiente. Le nostre proposte sono chiare e nette a sostegno di famiglie e lavoro. E poi abbiamo linearità e rispetto soprattutto nei confronti degli elettori.

Ma penso ai giovani indecisi al voto. Gli restituiremo il diritto di poter sognare e sperare nel futuro. Non devono cambiare Paese ma avere la possibilità di cambiare il Paese dove vivono.