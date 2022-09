Schianto sulla A26 con sette feriti: due sono in codice rosso -FOTO

Gravissimo incidente, intorno alle 17 di mercoledì, sul tratto autostradale dell'A26 poco dopo Vercelli, in direzione Alessandria.

L'incidente ha coinvolto un Fiat Ducato il cui conducente, in modo autonomo, ha perso nil controllo del mezzo.

A bordo sette persone, tutte rimaste ferite e successivamente smistate negli ospedali di Casale, Alessandria e Vercelli dal personale del 118: tre sono stati ricoverati in codice verde; due in codice giallo e 2 in codice rosso.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che ha prestato soccorso con tecniche tpss.

Successivamente sono giunte due ambulanze medicalizzate e due ambulanze base oltre all'elisoccorso del 118: per tutto il tempo dell'intervento l'autostrada è stata chiusa al straffico, anche per consentire i rilievi della Polizia stradale e le operazioni di ripristino del personale autostrade.

L'autostrada è stata riaperta intono alle 18,45.