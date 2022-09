Rices: una squadra di ventenni (anche meno), quest'anno

Comunque vada sarà un campionato interessante per il pubblico del “sabato sera al PalaPiacco”: due giocatori di 22 anni, tre di 20, quattro di 19, due di 18. Poi altri giovanissimi, classe 2005, a completare l'organico a disposizione di Antonio Galdi e dal suo vice Massimo Acquadro. Un campionato, dicevamo, interessante, ma anche duro, vista l'inesperienza dei Rices che, in vista della prima partita di campionato (Serie C Silver) si stanno allenando con intensità (vedi foto) e stanno disputando amichevoli (due questa settimana).

E una amichevole è stata disputata martedì, ad Arona, contro una squadra che milita nella C Gold. Contro una squadra, insomma, strutturata, con un organico importante. Per i Rices è arrivata una sconfitta annunciata (39 punti sotto) «ma in linea con le aspettative» commenta mister Galdi.

Soddisfatto della prestazione?

«Abbiamo disputato un buon secondo quarto. Per il resto, non mi aspettavo né di più né di meno, considerando il divario tra le due squadre».

Mister, la sua squadra è composta da troppi giovani.

«È vero, tanti giovani, Ma era una scelta obbligata, i 2003 non avrebbero potuto continuare perché non c'è una under 20».

Domanda cattiva ma che va fatta: salvarsi, quest'anno, sarebbe un miracolo.

«Si è deciso di puntare sui giovani per farli crescere, e questo a prescindere o meno dalla salvezza».

Venerdì al PalaPiacco un'altra amichevole contro il Casale Team.

«Sì, affronteremo una squadra di D, quindi alla nostra portata» commenta Galdi.

Il campionato per lui e i suoi ragazzi è all'orizzonte: esordio in trasferta a Moncalieri l'8 settembre, prima gara casalinga sabato 15 contro il Borgomanero.