Franciacorta e lezioni sul vino

Con la fine dell’estate riprendono le attività della Sezione ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vini) di Vercelli con due eventi già in calendario di particolare rilevanza. Il primo si terrà venerdì 30 settembre alle 20.45 presso il Circolo Ricreativo di Vercelli (via G. Ferraris) e vedrà come protagonista il Franciacorta per una serata di degustazione con 6 etichette delle cantine che hanno fatto la storia di questa regione vitivinicola. A condurre la serata sarà Vito Intini, presidente nazionale dell’associazione.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per il corso “Quattro passi nel vino” percorso introduttivo sul mondo del vino in 4 lezioni che si terranno ogni giovedì a partire dal 6 ottobre (6, 13, 20 e 27 ottobre) sempre presso il Circolo Ricreativo di Vercelli. (Link con i dettagli: https://www.onav.it/<wbr></wbr>corsi/piemonte/<wbr></wbr>SezioneVercelli/quattro-passi-<wbr></wbr>nel-vino-1-vercelli-2022-07-25<wbr></wbr>)

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a vercelli@onav.it o contattare il delegato della sezione di Vercelli, Mauro Dal Buono tel. 3392155147