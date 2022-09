“Alzheimer… parliamone! La malattia e la famiglia” è il titolo dell’incontro pubblico in programma oggi, mercoledì 21 settembre, dalle 16.30, al Piccolo Studio della Basilica di Sant’Andrea (via Galileo Ferraris 99, Vercelli). Promosso da ASL Vercelli, Comune e AVMA-Associazione Vercellese Malati di Alzheimer, l’evento ha come obiettivo principale il voler portare sul territorio informazioni, conoscenza, supporto e vicinanza; in particolare a chi, specie durante l’emergenza pandemica, si è trovato a dover gestire in totale solitudine un familiare affetto da demenza.

Gli interventi introduttivi sono della manager Asl Eva Colombo, della dirigente del settore Servizi Sociali del Comune, Alessandra Pitaro e di Elio Coppo, presidente dell'Avma. Moderato dal direttore sanitario Asl Germano Giordano, interverranno poi la geriatra Barbara Sarasso per parlare di "Demenza: primi segnali e percorso diagnostico", Elena Giachetti, direttore sanitario della coop La Cometa, per parlare di "Terapie non farmacologiche nel trattamento della demenza"; Margherita Bricco, psicologa dell'Avma affronterà il tema del vissuto dei familiari e l'importanza di comunicare mentre l'assistente sociale Claudia Ulliana proporrà una riflessione su come aiutare la famiglia nel percorso di cura.