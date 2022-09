S2M Volley: riparte l'attività delle giovanili - foto

Riceviamo e pubblichiamo.

Finalmente è ripresa l’attività del settore giovanile S2M Volley con i gruppi del Volley S 3 e dell’Under 12 e Under 13.

Oltre ai consueti allenamenti alla Palestra Bertinetti siamo scesi in campo con l’evento del Fora Tut abbinato allo Sport in piazza domenica 12 settembre mentre sabato 17 settembre ci siamo divertiti a giocare con gli amici del Rugby Pro Vercelli consolidando la nostra bella amicizia.

La manifestazione Sport in piazza è stata l’occasione per vedere il nostro sport (campioni del mondo con la nazionale maschile di DeGiorgi) mettersi in mostra con le altre discipline del territorio e di poter conoscere e chiacchierare con alcuni importanti atleti vercellesi come Mimmo Catricalà campione del mondo sollevamento pesi e la vercellese Silvia Formaggio giocatrice del Volley Vicenza Serie A2 nel ruolo di libero.

Con i nostri amici del Rugby ci siamo divertiti sabato mattina mettendoci gioco in attività che mischiavano rugby e volley inventati per l’evento dagli istruttori Stefano, Alessandra e Laura.

Fantastico terzo tempo a fine mattinata grazie alla collaborazione delle famiglie che si sono come al solito superate nel rifocillare in amicizia i nostri giovani atleti… e non solo.

Vi aspettiamo a provare il volley alla Palestra Bertinetti Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.15 se avete tra i 5 e i 10 anni.

Se siete nati nel 2011/2010 siamo sempre alla Bertinetti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.15 alle 20.

Vi aspettiamo.