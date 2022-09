Rifiuti abbandonati: altre sanzioni in arrivo - VIDEO

Due multe, in viale Rimembranza, per l'ennesimo caso di rifiuti abbandonati.

L'attività di contrasto al fenomeno dell'abbandono portato avanti dalla Polizia locale prosegue, avvalendosi anche della collaborazione dei cittadini.

«L'insofferenza verso questi comportamenti è condivisa dall'opinione pubblica - commenta il vicesindaco, Massimo Simion - e l'attività di controllo portata avanti dalla nostra Polizia locale continua a consentirci di individuare e sanzionare persone che scelgono di abbandonare in strada materiali diversi anziché smaltirli correttamente».

Ai trasgressori individuati viene comminata una sanzione da 100 euro: in tempi come quelli attuali è un motivo in più prt rispettare le regole e contribuire a mantenere la città in ordine e pulita.