Ritorno al passato di Flavio Ardissone, terza puntata

Di notte, quando il sonno non arriva.

«Ripenso alla scuola, ma oramai sono in pensione, oppure penso alla mostra che dedicheremo a mio papà, per i 90 anni dalla sua nascita. E poi ripenso al passato e ai ricordi legati al nostro territorio» dice Flavio Ardissone. Che presenta l'iniziativa “Ritorno al passato”.

A fianco di Ardissone, Gianni Mentigazzi, presidente del Museo Leone, dove ha luogo la conferenza stampa.

Già assessore, insegnante, uomo di profonda cultura Mentigazzi, con due frasi sottolinea e sintetizza l'iniziativa dei Ardissone. Dice: «Viviamo in una società attorcigliata sul presente. Ma se non hai memoria del tuo passato non hai futuro».

“Ritorno al passato”, siamo alla tera puntata. Ne verranno altre. Filmati. «Con le mie idee, che hanno però, per diventare dei video, hanno bisogno di Paolo Ignetti, che ringrazio».

Titolo di questa puntata: «Alla ricerca dell'organo perduto».

La Parrocchia di San Martino, a Casanaova Elvo, è il lugo del mistero, spiega Ardizzone. Dal registro parrocchiale di questa storica chiesa (si tratta di due chiese sovrapposte, perché costruite in momenti dversi) risulta infatti che a metà 700 c'era un organo acquistato per la cifra di 250 lire. Un organo firmato dai fratelli Ragozzi: uno era un sacerdote organista, l'altro un costruttore di organi).

Che fine ha fatto quell'organo?

Nelle sue ricerche, Flavio ha appurato l'esistenza di un organo dei fratelli Ravozzi nella chiesa di San Paolo, a due passi dal Municipio.

Non ci resta che attendere il video con la parte investigativa alternata a un po' di fiction (vedremo Giulio Dogliotti nel ruolo di uno dei fratelli Ragozzi).

Sarà la terza puntata.

Prossimamente – sempre su Vercelli Web Tv e su facebook (dove Flavio Ardissone è attivissimo) – i tornei di calcio al Belvedere negli anni 70 e 80.

Ma torniamo indietro, ora.

«Ritorno al passato» numero uno fu dedicato a come i vercellesi trascorrevano la festa patronale, il primo agosto.

«Ritorno al passato» numero due ci racconta invece alcuni aneddoti legati al Circo di un tempo. Circo Orfei, Togni eccetera, che trovavano ospitalità in piazza Camana (quando negli anni 70 fu trasformata in giardino pubblico). Piccola curiosità, scovata da Ardissone nell'archivio dei vecchi numeri de La Sesia: nel 1955 arriva il Circo Togni. Per promuovere lo spettacolo, allora si usava far sfilare gli elefanti per le vie cittadine. Peccato che un vecchio elefante, proprio prima dello spettacolo, decise di salutare tutti. Fu così sepolto al Cappuccini...

Piccole storie della nostra storia con «Ritorno al passato».

Un video al mese.