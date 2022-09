Cossato: scontro tra auto e moto. Centauro in ospedale

Grave incidente stradale poco dopo le 18 di oggi, 18 settembre, a Cossato. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un’auto si sarebbe scontrata con una moto e avrebbe proseguito la sua marcia non fermandosi a prestare soccorso al malcapitato.

Proprio quest’ultimo, finito violentemente sull’asfalto, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri, ora impegnati a rintracciare la persona alla guida dell’automezzo.