Vottignasco: presentato il programma di "Restitussion/Restituzione" 2022 (Video)

Dal 30 settembre al 2 ottobre e il 6 ottobre 2022, torna Restitussion/Restituzione, l’iniziativa dedicata alla riscoperta del patrimonio e della storia dei diciassette comuni del cuneese che fanno parte dell’Associazione Octavia Terre di Mezzo.

L’iniziativa è collocata all’interno del GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

L’edizione 2022 dal titolo Pan Nèr, Cort e Cascine “Pane nero, aie e cascine”, è dedicata ai luoghi classici di aggregazione delle comunità rurali come le grandi Cascine che costellavano i paesi di fondo valli, i cortili e i forni collettivi in pietra, protagonisti della tradizionale pratica della cottura del pane nero /Pan Ner.

La Restitussion – Restituzione non interessa quindi solo i beni materiali – Chiese, Castelli, edifici importanti – ma anche e soprattutto i beni immateriali come in questo caso l’antica pratica della cottura del pane, un momento di unione e condivisione, di percezione di gusti e sapori ancestrali, di crescita umana e sociale tipiche delle antiche comunità rurali.

Con Restitussion si vogliono far rivivere quei luoghi che fino all'inizio del secolo scorso, quando la cottura di pane e dolci coinvolgeva intere famiglie, diventavano un punto di ritrovo per tutti gli abitanti, profumando le strade dell'aroma inconfondibile del pane fresco che spesso preannunciava un momento di festa.

Nelle giornate di sabato 1° ottobre e di domenica 2 ottobre saranno eccezionalmente aperti e accesi i forni storici di Cardé, Casalgrasso, Moretta, Murello, Revello, Scarnafigi e Vottignasco, dove oltre visite guidate si potranno degustare pane nero e prodotti da forno in abbinamento con prodotti locali e su prenotazione menù tipici preparati da ristoratori e associazioni locali.

Sabato, a Casalgrasso, verrà acceso il forno storico del Palazzo Comunale ed Ex Castello, a Murello sarà visitabile la Cascina La Commenda che faceva parte del complesso templare con l’adiacente chiesa e castello di Murello. Inoltre, a Revello, nella località San Firmino, verrà acceso il forno dell’azienda agricola El Cavajer.

Domenica, a Cardé, visita al Santuario della Salesea, a Moretta visita alle peculiarità storiche e architettoniche della frazione Brasse e alla cascina Azienda Agricola Patrizia Sergio, a Scarnafigi visita alla Cascina Fornaca storica complesso agricolo facente parte del circuito dell’Abbazia Cistercense di Staffarda e al bosco antistante con a seguire il concerto dei Tre Lilu, a Villafalletto visita alla Cascina Roncaglia e infine, nella frazione Tetti Falchi di Vottignasco, visita alla Cappella di San Rocco.

Inoltre, giovedì 6 ottobre a Faule, nell’ambito dell’apertura ufficiale della Festa della Bagna Caoda si terrà la presentazione della Restitussion – Restituzione di un bene immateriale alla Comunità.

La Cena di Gala della Festa della Bagna Caoda sarà accompagnata da un piatto di prodotti tipici valdostani in segno di amicizia, in collaborazione con il Forte di Bard.

Le giornate della manifestazione saranno arricchite con mostre, presentazioni di libri e concerti.

Nella Biblioteca Comunale di Moretta dal 30 settembre al 30 novembre si terrà la mostra “Il Mondo Rurale e le sue tradizioni ancestrali di Guido Diemoz“. In esposizione le grandi sculture del valdostano Guido Diemoz che narrano usi e costumi del mondo rurale valdostano.Sempre il 30 settembre, presso il Parco del Castello di Moretta, si terrà la presentazione del libro “Il musico David Rizzio. Una storia ritrovata” a cura dello storico prof universitario Sergio Soave. Sottofondo e intervalli con esecuzione brani musicali scritti da Davide Rizzio.

A Revello sabato 1° ottobre ore 20,30 in piazza Denina, si terrà il concerto di Antonella Ruggiero

Lo spirito della manifestazione è “restituire” al territorio e alle comunità locali i beni, le risorse, i saperi e le tradizioni che fanno parte della storia e delle identità locali, e che sono alla base della coscienza sociale e del senso di appartenenza al territorio.

Lo scopo dell’iniziativa è includere il cittadino in un territorio che torna a essere il paesaggio comune, la memoria e il presente in cui le generazioni si confrontano e si riconoscono.

Non solo valorizzare i beni, ma sottolinearne la capacità d’identificazione, il significato e la centralità della cultura per una comunità. Il bene culturale è riconsegnato e fatto vivere ai propri cittadini che ne sono i reali e unici proprietari.

La manifestazione è promossa dall’’Associazione Octavia Terre di mezzo in collaborazione con l’Atl del cuneese, Associazione Forte di Bard, festa della Bagna Caoda di Faule con il patrocinio della Regione Piemonte e con il sostegno della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.