Engas Hockey Vercelli, buona la prima: vince 7 a 5 in trasferta a Grosseto

Buonissimo debutto di Engas Hockey Vercelli che batte in modo netto, 7 a 5, Edilfox C.P. Grosseto in terra maremmana. Primo tempo dai ritmi alti, in cui Vercelli si porta avanti di due reti per poi essere raggiunto in meno di un minuto dai padroni di casa. I nerogialloverdi di nuovo allungano e ancora i maremmani li riacciuffano, chiudendo il tempo in parità. Nella seconda frazione non c’è storia: Grosseto commette subito il decimo fallo di squadra e poi due da blu: HV con Neves sfrutta tutti i tiri liberi anche del secondo tempo, arrivando ad uno score complessivo di 5 gol segnati in partita. Non solo attacco, però: anche Verona è autore di una prestazione delle sue: solida, attenta, implacabile.

Insomma: un equilibrio virtuoso quello mostrato da HV stasera in cui la (tanto sospirata nelle precedenti stagioni) precisione sui tiri diretti è stata cruciale. Un ottimo viatico per il secondo campionato di A1 della squadra di Sergi Punset che, lo ricordiamo, debutterà fra le mura amiche del Palapregnolato del Rione Isola sabato prossimo, 24 settembre, contro il Follonica alle 20.45.

Primo tempo : Questo il primo quintetto di partenza scelto da mister Punset: Verona, Zucchetti, Neves, Oruste, Canet. I padroni di casa ci provano subito con Savedra, ma non creando alcun problema a Verona. Il gioco viene interrotto per un colpo alla testa subìto da Oruste che gli costa un problema al naso per cui esce dal campo. Segue una fase in cui le squadre si alternano in possesso ed attacco, ma senza portare pericoli concreti. Nel frattempo, fa il suo ingresso in pista Brusa, questa sera capitano a causa dell’assenza per squalifica di Tataranni. Poi, Zucchetti tenta un alza e schiaccia che risulta inoffensivo; poco dopo, è proprio il numero 84 nerogialloverde che ruba palina e realizza lo 0-1 infilando in rete. Poi, Brusa arriva a conclusione sulla fascia sinistra, ma Menichetti fa buona guardia. A seguire, Rodriguez tenta una conclusione che, però, non trova lo specchio della porta vercellese. Sempre lui scocca un missile da lontano che termina sopra Verona. Ancora il portiere piemontese fa sentire la propria presenza su un’altra conclusione dello stesso Rodriguez. Subito dopo, De Oro aggancia a metà campo Zucchetti lanciato in contropiede: viene sanzionato con il blu. Neves si incarica del tiro libero e realizza il secondo gol per HV. Per i maremmani entra Mount. Savedra ci prova da lontano, Verona neutralizza in scioltezza. Paghi scocca un tiro da oltre metà campo, Verona para sulla sinistra. Poi, Franchi intercetta e lancia sempre Paghi, il quale tenta un taglio, ma Verona non abbocca. Nel giro di trenta secondi, il Grosseto recupera perentoriamente la partita: prima trova la rete con Mount che, con una finta all’altezza del dischetto del tiro libero, ruba il tempo al portiere avversario. Poi, subito dopo, Nacevich, entrato da pochissimo, raccoglie una respinta di Verona insaccando il pareggio. Punset fa entrare Loguercio. Subito dopo, azione di Zucchetti che serve Neves dalla sinistra: l’argentino conclude sul corpo di Menichetti. Il Grosseto imbastisce un’iniziativa corale rapida: Mount la termina con un’alza e schiaccia senza trovare la rete. Poi, Zucchetti confeziona una potente conclusione che termina alta. A seguire, anche Paghi ci prova da lontano, Verona para. Neves si inventa un colpo da sotto su cui Menichetti ha un buon riflesso. Poi, Zucchetti è steso con veemenza sulla destra, ma non viene preso alcun provvedimento dagli arbitri. In una fase in cui i ritmi sono alti , l’Engas si riporta in vantaggio con Canet che aggira da sinistra la difesa avversaria, si porta al centro e batte Menichetti. Il Grosseto, però, risponde immediatamente, sfruttando una ripartenza in cui si trova in vantaggio di un uomo (tre contro due): Savedra serve Rodriguez che insacca il 3-3 in diagonale dalla destra. Il primo tempo termina con una parata di Menichetti su Neves e un tiro di poco alto di Savedra.

Secondo tempo: La frazione si apre con un tiro di Neves parato da Menichetti. Quando mancano ben 21 minuti al termine dell’incontro, Edilfox commette il decimo fallo di squadra: Neves batte il tiro libero, superando Menichetti e portando lo score sul 3-4 in favore del Vercelli. Subito dopo, Zucchiatti stende un avversario in modo scomposto e rimedia un cartellino blu. Paghi si incarica del tiro libero che Verona para di gambe. I maremmani tentano due volte la ribattuta ma senza successo, trovando sempre l’estremo difensore vercellese pronto . Ancora il Grosseto tenta di far fruttare il power play, ma Verona si oppone ad una bella conclusione di Paghi. Poi, Mount tenta un diagonale che termina di poco fuori. I padroni di casa tentano anche con Rodriguez di segnare nei due minuti di superiorità numerica, ma senza successo. A seguire, Franchi viene punito con il blu per un fallo: ancora Neves batte il tiro libero, Menichetti para, poi lo stesso numero 74 nerogialloverde ribadisce in rete: siamo sul 3 a 5, con tripletta dell’argentino. Ancora un cartellino blu per il Grosseto con Rodriguez che fa cadere a terra Canet, agganciandolo con la stecca : è sempre Neves che batte il tiro diretto e ancora una volta spiazza Menichetti per il +3 di HV. Poco dopo, si accende un accenno di rissa dopo un fallo su Canet, gli arbitri riprendono rapidamente il controllo della situazione. Poi, proprio Canet va vicino alla rete in contropiede e sul fronte opposto è Mount a produrre una buona occasione, ma Verona è attento. A seguire, rigore per il Grosseto per fallo di intercetto: lo batte Paghi ma il suo tentativo si spegne sul fondo e si resta sul 3 a 6. Quando manca un quarto d’ora al termine, HV commette il proprio decimo fallo di squadra su De Oro; Mount batte il tiro libero, ma lo sbaglia. Poi, Brusa subisce fallo e, visto il computo del Grosseto arrivato a 15, di nuovo si deve battere un tiro diretto : manco a dirlo, è Neves a farlo e realizzarlo, siamo 3 a 7. Subito dopo, i grossetani accorciano con il proprio capitano, Savedra. Nonostante alla partita rimanga poco da dire, quando mancano 40 secondi alla sirena, Mount segna il 5 a 7 per il Grosseto, punteggio su cui si chiude il match.

TABELLINO



Formazioni: EDILFOX C.P. GROSSETO : Menichetti in porta, Savedra (C), Franchi, Rodriguez, Mount, Paghi, Nacevich, Cabella, De Oro, Sassetti Allenatore: Michele Achilli ENGAS HOCKEY VERCELLI : Verona fra i pali, Brusa (C), Zucchetti, Neves, Oruste, Canet, Loguercio, Zucchiatti, Raffa Allenatore: Sergi Punset

Arbitri : Roberto Giovine, Roberto Toti

RETI: 1°T: -20’12 Zucchetti (HV) 0-1; -17’20 Neves (HV) su tiro libero 0-2; -12’24 Mount (Grosseto), 1-2; -11’50 Nacevich (Grosseto) 2-2; -2’39 Canet (HV) 2-3; -1’43 Rodriguez (Grosseto) 3-3. 2°T : -21’14 Neves (HV) su tiro libero 3-4; -17’01 Neves (HV) 3-5; -15’25 Neves (HV) su tiro libero 3-6; -7’22 Neves (HV) su tiro libero 3-7; -6’36 Savedra (Grosseto) 4-7; -0'38 Mount (Grosseto) 5-7