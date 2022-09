Santhià: una Festa dello sport ricca di sorprese

SANTHIA' - Una Festa dello sport ricca di sorprese quella che si è svolta in questo weekend: tutto è iniziato venerdì sera alle 19,30 in municipio con la rievocazione storica in occasione dei 50 anni della nascita della Polisportiva Santhià; un bellissimo ed emozionante momento per rivedere i volti di coloro che hanno tenuto viva l'associazione con la passione e l'amore per lo sport. Tra loro anche un lucido novantaseienne, Celerino Poy. Una serata, quella di venerdì, che ha portato commozione e ricordi ma anche tante risate in ricordo dei vecchi tempi e che si è poi conclusa con la Corri per la vita, la corsa del Fondo Edo Tempia.

Sabato gli appuntamenti hanno avuto inizio alle 14,30 prima con la sfilata e poi con l'apertura in piazza Zapelloni dei vari stand dei gruppi sportivi, che durante il corso del pomeriggio hanno dato la possibilità a grandi e piccini di accostarsi al loro mondo, per provare o anche solo per avere informazioni.

Tantissimi gli sport presentati: pattinaggio a rotelle, danza, arti marziali, calcio, rugby, golf, pallavolo, tennis tavolo, atletica, basket. Al termine della manifestazione sono quindi stati premiati atleti santhiatesi che nel corso dell'anno si sono distinti per particolari meriti sportivi: tra loro che alcune squadre, quali la Pallavolo Santhià che quest'anno ha vinto la Coppia Piemonte, lo Sporting Santhià che ha vinto il campionato CSI 2021/2022 e il Footsal Club Santhià che è una squadra di calcio a 5 che è salita in serie C2 dalla serie D. Un weekend di movimento e di aggregazione, dunque, che si è ancora una volta dimostrato molto apprezzato e che ha aiutato a ricordare come lo sport sia vita, amicizia e voglia di stare insieme.