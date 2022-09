Quattro occasioni gol a zero, ma il primo tempo si chiude a reti bianche

Triestina – Pro Vercelli 0-0

Per tre volteil portiere della Triestina, Pissari, dice no ad Arrighini. Buona partita, equlibrata, ma è la Pro Vercelli ad aver creato le più importanti occasioni da gol. Nessuna parata importante di Valentini. Sembra funzionare bene il modulo 4-4-2. Buona la prova di Calvano a centrocampo.





Primo Tempo

2'. Palla in area a Ganz, tiro ravvicinato ma poco pericoloso, para Valentini

Pro Vercelli con il 4-3-3 (5-5-1 in fase di non possesso).

In panchina giocatori di Lusso: Marco Crimi della Triestina, Della Morte e Comi della Pro Vercelli.

6': ci prova Louati dalla distanza, potente ma fuori.

6': primo numero di Vergara, che ne salta due, serve Mustacchio, l'azione sfuma.

Gol di Paganini, annullato per fuorigioco.

11'. Mischia in area davanti a Valentini, palla a Ganz, alto.

Ammonito Cristini per gomitata sulla testa di Ganz.

23'. Due (belle) occasioni per la Pro in un minuto: per due volte il portiere Pisseri dice no ad Arrighini.

29'. Vergara frana in area, ammonito per simulazione.

36'. Contropiede che parte da Perrotta, palla ad Arrighini, Pissari in uscita neutralizza. Altra occasione per la squadra di Paci.

42': Mustacchio, punizione per Saco che, solo solissimo, non inquadra la porta.









Secondo tempo





Formazioni

Triestina (4-4-2): Pisseri; Ghislandi, Sabbione, Di Gennaro, Ciofani; Paganini, Gori, Pezzella, Furlan; Minesso; Ganz. A disposizione: Pozzi, Valori, Galliani, Sottini, Petrelli, Adorante, Lovisa, Lollo, Rocchi, Pellacani, Crimi, Rocchetti, Felici. All. Bonatti.

Pro Vercelli (4-3-3): Valentini; Silvestro, Cristini, Perrotta, Iotti; Louati, Calvano, Saco; Mustacchio, Arrighini, Vergara. A disposizione: Rigon, Lancellotti, Masi, Gentile, Corradini, Comi, Renault, Macchioni, Iezzi, Anastasio, Guindo, Della Morte. All. Paci.













Arbitra Luca Cherchi

Ammoniti. Cristini, Vergara della Pro Vercelli; Di Gennaro,Gori della Triestina.