Le pagelle della Pro Vercelli vista a Trieste

VALENTINI: 6,5

Sul gol non ha colpe e di parate con la P maiuscola non è chiamato a farne. Bravo nei rinvii e nel gioco di piede (altrimenti Zeman non lo avrebbe certo voluto nel Lugano, anni fa).

SILVESTRO: 7

Il ruolo di terzino destro puro nella difesa a quattro gli si addice. Ricorda un po' Santon. Ottima prova nella ripresa.

CRISTINI: 6,5

Gara attenta, anche se pesa quel "forse fallo" con punizione fatale.

PERROTTA: 6,5

Gran marcatore

IOTTI: 6,5

Limita le sgroppate, ma si rende prezioso in fase difensiva.

SACO: 6,5

Niente male ma, punto primo, nelle partita contro il Padova avevamo visto un giocatore molto più forte e, punto secondo (come dicono le maestre a scuola), può fare molto di più.

LOUATI: 6,5

Non era facile giocare in cabina di regia. Il baby centrocampista, però, se l'è cavata ottimamente. Deve solo imparare e gestirsi meglio (vedi il calo a inizio ripresa).

CALVANO: 7

Una prestazione che è una risposta a chi diceva che la Pro aveva preso un giocatore rotto. L'azione del gol parte dal suo piede.

VERGARA: 6

Qualche buono spunto ma anche lui ha potenzialità inespresse.

MUSTACCHIO: 6,5

Grandi giocate (e punizioni battute magistralmente) alternate a qualche fase un po' offuscata dal gran correre.

ARRIGHINI: 6

Tanto bravo nel sapersi smarcare quanto sprecone solo davanti a Pissaro, che è comunque un signor portiere. Certo: 4 occasioni gol per un attaccante è tanta roba.

RENAULT: 6

Si posiziona sulla destra, si fa vedere poco.



COMI: 6,5

Ha giocato troppo poco e ha ricevuto pochi palloni giocabili.



DELLA MORTE: 7,5

Forse Paci lo ha tenuto a riposo perché aveva giocato le prime partite ai cento all'ora. Giocatore di classe, di alta classe. E che gol.

MACCHIONI: ng



ANASTASIO: ng



PACI: 6,5

A Trieste abbiamo visto una bella Pro Vercelli. La difesa a quattro sembra congeniale alle caratteristiche dei giocatori. Forse Comi, Della Morte e Anastasio dovevano entrare qualche minuto prima. Forse.