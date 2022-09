«Grande partita, ma fa male prendere un gol allo scadere»

Trieste non è storicamente un campo amico della Pro Vercelli. E anche la sfida del "Nereo Rocco" ha confermato la tradizione poco fortunata. Mister Massimo Paci non nasconde un po' d'amarezza: "Avremmo meritato qualcosa di più. Mi spiace per i ragazzi che, dopo un'ottima prestazione su un campo importante e contro una squadra costruita per la lotta al vertice, si sono dovuti accontentare "solo" di un pareggio. Nel computo delle occasioni create, molte delle quali a tu per tu con il portiere, ci siamo fatti preferire. Passare in vantaggio e venire raggiunti al 90' fa male".

Gli errori nei sedici metri avversari hanno inciso inevitabilmente sul match: "Anche contro il Renate abbiamo sbagliato diverse occasioni. Dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza ed essere più lucidi in zona gol. Adesso siamo ancora agli inizi e, quindi, possiamo recuperare i punti persi ma, alla lunga, questi errori potrebbero costare caro". Sul cambio di modulo Paci conferma: "Ho studiato questo modulo in funzione dell'avversario. A Trento eravamo un po' troppo "spavaldi" abbiamo creato ma subito tanto. Oggi avevamo la necessità d'interpretare l'incontro in questa maniera con un centrocampista in più davanti ai due difensori centrali. E questo ha dato maggior equilibrio alla squadra non rischiando nel due contro due e nel recupero delle seconde palle. Non dobbiamo fossilizzarci sui moduli che possono variare a seconda delle partite".