Valsesia: soccorsi mobilitati per un cacciatore disperso - foto e video

Ancora un escursionista in difficoltà, sui mondi della Valsesia. Questa volta si tratta di un cacciatore che risultava irrintracciabile.

I mezzi di soccorso sono stati impegnati dalla tarda mattina di sabato: dalle 11,20 circa, squadre Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Varallo e Cravagliana, insieme alle squadre della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino, sono intervenute nel Comune di Scopello, in località Alpe Castello, dove si sono concentrate le ricerche del disperso.

L'uomo, dapprima localizzato mediante l'impiego del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Malpensa con a bordo strumentazioni specifiche per la localizzazione dei cellulari, è stato successivamente raggiunto e recuperato dalle squadre dei soccorritori di terra che l'hanno trovato in buone condizioni e accompagnato in zona sicura.