Minacce di morte e botte a un agente della Penitenziaria

Prima ha minacciato di morte un poliziotto della Penitenziaria addetto alla sala colloqui, poi lo ha aggredito con inaudita violenza a calci e pugni.

A pochi giorni dalla denuncia del segretario nazionale del Sappe sulla situazione difficile del carcere di Vercelli, si registra l'ennesima aggressione ai danni del personale della Polizia penitenziaria.

«Fatto gravissimo quello accaduto venerdì - denuncia il segretario regionale del Sappe per il Piemonte Vicente Santilli -. Un detenuto siciliano ha prima minacciato di morte un poliziotto penitenziario addetto alla sala colloqui del carcere e lo ha poi improvvisamente aggredito con inaudita violenza. Il detenuto si è scagliato improvvisamente contro un assistente capo coordinatore e, dopo averlo minacciato di morte, lo ha ripetutamente colpito con violenti calci e pugni, in particolare al viso. Il provvidenziale e tempestivo intervento degli altri agenti ha permesso di evitare al malcapitato conseguenze peggiori».

Alla luce dell'episodio, il Sappe torna a chiedere un «rapido intervento perché il Personale di Polizia Penitenziaria di Vercelli è allo stremo. Non si può continuare così - conclude Santilli - senza un minimo di sicurezza per i colleghi che vanno a lavorare e non sanno se ritorneranno a casa, senza contusioni o altro».

Solidarietà al poliziotto ferito e a tutti i poliziotti di Vercelli arriva anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe, che proprio mercoledì aveva denunciato la situazione penitenziaria vercellese: «Mi preoccupa questo nuovo grave episodio avvenuto nel carcere di Vercelli. Restano inascoltate le nostre segnalazioni al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale di Torino sulle disfunzioni e sugli inconvenienti che si riflettono sulla sicurezza e sulla operatività delle carceri piemontesi e del personale di Polizia Penitenziaria che vi lavora con professionalità, abnegazione e umanità nonostante una significativa carenza di organico. Mi appello alla ministra della Giustizia Marta Cartabia perché fermi questa spirale di inaccettabili e quotidiani violenze contro il personale di Polizia Penitenziaria e definisca, con i vertici del Dipartimento, un piano urgente di intervento per fronteggiare le gravi criticità del carcere di Vercelli e delle altre strutture detentive regionali».