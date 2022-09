Con Zerbin, anche Provedel in Nazionale

Ivan Provedel della Lazio e Alessio Zerbin del Napoli, insomma due ex calciatori della Pro Vercelli (Provedel in B con Longo, Zerbin nella Pro di Ciccio Modesto, due anni fa in C) sono tra i 29 convocati del commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini.

Zerbin era già stato convocato d Mancini, per Provedel, invece, è la prima chiamata.

La Nazionale sarà impegnata venerdì 23 ore 20,45 con l'Ungheria al Meazza, e il 26 settembre ore 20,45 in trasferta contro l'Ungheria. Sono gli ultimi impegni nella Uefa Nations League 2022.