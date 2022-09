Pozzolo: «Emergenza acqua, è tempo di prendere decisioni»

Emanuele Pozzolo, candidato alla Camera dei deputati per Fratelli d'Italia, nei suoi interventi di questa campagna elettorale ha sempre parlato che è di estrema importanza affrontare il tema dell'acqua. Un tema nuovo, che non aveva mai trattato. Da quanto si sta occupando del problema acqua?

«Me ne sto occupando da alcuni mesi. Amici agricoltori, tra la primavera e l'estate di quest'anno mi hanno parlato delle difficoltà dovute alla carenza idrica. C'era il timore, fondato, che i raccolti di riso fossero decimati. Ho e abbiamo cominciato a riflettere su una risorsa che noi, nelle cosiddette “terre d'acqua, davamo per scontata. Abbiamo quindi studiato il problema, cercando le possibili soluzioni. Va comunque precisato che il problema siccità riguarda gli agricoltori e anche i consumatori: si rischia di non trovarne, si rischia di trovarlo a prezzi maggiorati dovuti a una minor produzione. Consumatori, insomma tutti noi, che siamo interessati dal problema perché l'acqua arriva ai nostri rubinetti. Senza, non sapremmo vivere».

«È uno dei grandi argomenti “globali” che la politica dovrà affrontare nei prossimi decenni – dice ancora Pozzolo – è uno dei grandi argomenti che riguarda da vicino il biellese e il vercellese e tutta la regione: la nostra storia si coniuga con uno “sfruttamento abile” dell'acqua grazie ai ghiacciai delle Alpi. È quindi un tema di estrema importanza per Fratelli d'Italia e quindi per l'onorevole Del Mastro e il sottoscritto».

Al di là delle enunciazioni...

«Al di là delle enunciazioni occorre fare proposte pratiche. Si tratta, insomma, di mettere in sicurezza il territorio per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico».

Cosa comporta questa messa in sicurezza?

«Mettere in sicurezza i nostri territori significa prendere atto di una situazione che ngli ultimi anni è stata ben gestita da Ovest Sesia e Consorzio Baraggia, che hanno alle spalle infrastrutture importanti, che hanno caratterizzato il nostro territorio da secoli. Conosciamo tutti la storia e l'importanza del Canale Cavour e dell'irrigazione... La conformazione del vercellese e del biellese si fonda sul fatto che abbiamo torrenti, fiumi e una buona media delle precipitazioni piovose importanti (soprattutto nel biellese), ma nell'ultimo anno, nonostante l'ottima gestione di Ovest Sesia e Baraggia, abbiamo toccato con mano una carenza d'acqua che non sappiamo se si ripresenterà in futuro. L'intera filiera del riso potrebbe essere messa in ginocchio. Nel caso, dobbiamo essere preparati».

Correre ai ripari: come?

«Con intelligenza e nel rispetto dell'ambiente, occorre implementare operazioni di investimento su invasi e microinvasi. Consentirebbe un accumulo intelligente di risorse idriche, così da gestire al meglio eventuali periodi di siccità. Fratelli d'Italia a un potenziamento delle reti idriche e quindi a una implementazione di invasi importanti che servono il vercellese e il biellese. Ci riferiamo all'invaso del torrente Ingagna, alle dighe sul torrente Ostola e Ravasenella, ci riferiamo a progetti che sappiano coniugare una migliore gestione idrica con una migliore gestione idroelettrica...».

C'è chi dice che le dighe non servono. Che sono una iattura per il territorio dove vengono realizzate. Che è sufficiente un uso intelligente dell'acqua, e magari una migliore conservazione dei pozzi.

«Io sono un conservatore, e chi è conservatore vuole preservare il paesaggio. Ma questa emergenza ci ha fatto capire che bisogna trovare un equilibrio tra rispetto paesaggistico e sostentamento dell'agricoltura. L'uso responsabile dell'acqua da un lato è un buon messaggio, perché l'acqua è un bene che non va sprecato, ma dall'altro non risolve il problema. Dire alla gente di fare una sola doccia a settimana non ha senso. Migliorare i pozzi? Bisogna fare attenzione. I pozzi hanno bisogno di una pompa che viene alimentata con l'elettricità, che incide in modo notevole, diciamo attorno al 30 per cento sui costi, perché l'elettricità va pagata. Il punto di equilibrio sta in una visione strutturale, ragionando quindi sul lungo periodo. Bisognerà quindi reperire fondi a livello nazionale per proseguire con dei progetti che già ci sono e che sapranno valorizzare ambiente ed economia delle nostre terre. Ripeto: è un problema che riguarda il futuro del nostro territorio. Riguarda la risicoltura, riguarda la vita quotidiana di tutti noi».