Cercatore di funghi si infortuna in montagna

Infortunatosi mentre cercava funghi, un escursionista è rimasto bloccato in una zona impervia, nei boschi sopra Boccioleto e, per tutto il pomeriggio, non è riuscito a dare proprie notizie. Intorno alle 17 è scattato l'allarme e alla sua ricerca si sono messi i soccorritori dei Vigili del Fuoco, del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza che hanno collaborato nelle ricerche individuando l'uomo nella zona di Pallancato.

Bloccato su un tratto impervio, ll cercatore di funghi è stato recuperato e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Biella per essere sottoposto alle cure del caso. Sul posto anche i una pattuglia dei carabinieri di Scopa.