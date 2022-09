Vercelli, vecchi alberghi e osterie

Vercelli e la sua storia, l'accoglienza come costante lungo la linea del tempo, comune denominatore dall'età romana all'Ottocento. E' il tema della nuova visita guidata di Discovery Alto Piemonte, in programma domenica con partenza alle 15,15 dal Mac di Santa Chiara.

Il tour, attraverso l'evocazione di luoghi, atmosfere e sapori, rappresenta una passeggiata inusuale alla ricerca di pillole di memoria. Ritrovarsi all'Osteria per il puro piacere dello "stare insieme", fumando un sigaro, giocando a carte e chiacchierando, bevendo e mangiando. Luoghi di allegria o di perdizione, le cronache si contendevano fatti e pettegolezzi. Ma non solo Osterie, anche Taverne e Bettole, Locande e Trattorie, a seguire Caffè e Alberghi, scenario di abituali frequentatori o di viaggiatori di passaggio.

Come investigatori del passato, i partecipanti varcheranno le porte del Mac (Museo Archeologico civico "L. Bruzza") e del Museo Leone alla scoperta di curiose sopravvivenze materiali e documentali, lungo le stradine del centro storico si imbatteranno nelle tracce di un mondo lontano, fagocitato dal mutare della città. Le sorprese non mancheranno, luoghi non accessibili verranno aperti per l'occasione.