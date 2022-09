“Una vita, cento vite” Ritratti e visioni di Fabrizio Carruba in mostra

La Banca del Tempo di Vercelli, che ha come finalità il valore della solidarietà nella forma della reciprocità basandosi unicamente sullo scambio del tempo, ha il piacere di presentare la mostra fotografica “Una vita, cento vite” Ritratti e visioni in mostra nella Sala delle Unghie del socio e fotografo amatoriale Fabrizio Carrubba.

Un progetto di ritrattistica che vede come protagonista gente comune che si è offerta, per i pochi minuti necessari alla realizzazione degli scatti, all’autore. Cento volti in espressioni scelte direttamente dai soggetti immortalati, in modo da essere rappresentati nelle loro vere emozioni e nel loro carattere unico.

Un progetto che accomuna tutti i partecipanti, sia per la scelta dell’illuminazione, sia per la volontà di mettersi parzialmente a nudo di fronte alla fotocamera. Uno spaccato dell’umanità che ha visto concludere la fase di scatto del progetto con solo due giorni di anticipo al primo lockdown per la pandemia da Covid 19. Un lavoro che pertanto assume una rilevanza maggiore, dando la possibilità, non solo ai soggetti fotografati, di scorgere eventuali cambiamenti del nostro essere dovuti al periodo storico che abbiamo vissuto, a distanza di ormai due anni.

Una visione unica dell’autore per unire questi intensi cento frammenti di vita, che potranno essere visti nella splendida cornice messa a disposizione da Banca del Tempo APS di Vercelli, ovvero la prestigiosa Sala delle Unghie, con i suoi meravigliosi affreschi. L’ingresso è possibile tutti i giorni da sabato 17 a domenica 25 settembre dalle ore 17 alle ore 19, con accesso presso il complesso del Chiostro di San Pietro Martire, area PISU.

La cittadinanza è invitata.

Inaugurazione della mostra sabato 17 settembre alle ore 17,00

La mostra rimarrà aperta dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dal giorno 17 a domenica 25 nella sala delle unghie presso area Pisu – ingresso lato parcheggione

IL PRESIDENTE DELLA BANCA DEL TEMPO

Mimmo Vetrò