Roasio in lutto per la morte di Dante Iorio

Giornata di lutto per la comunità di Roasio, assieme a Pro Loco, Camminatori Amatori, ANPI di Gattinara e Centro Pace di Assisi: in queste ore, è mancato Dante Iorio, socio super operativo nella Pro Loco di Roasio, sempre presente ad ogni evento organizzato sul territorio. Aveva 78 anni.

Anima e accompagnatore dei Camminatori Amatori in centinaia di escursioni sul territorio biellese, vercellese, novarese e VCO contribuendo intensamente nel preparare e portare avanti i 3 Progetti dei 42 Cammini per la Pace. Cavaliere del Millennio per la Pace, ha sostenuto la Bandiera del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli Assisi come testimonial di ogni cammino. È stato anche collaboratore nelle iniziative organizzate dall'ANPI.

E' stato il motore nella gran parte di costruzione e manutenzione del Giardino Belvedere di Caprile. A detta di chi l'ha conosciuto bene, un uomo tutto fare, con esperienze di lavoro in Officina Meccanica ed in Cartiera a Serravalle Sesia: il suo laboratorio artigianale, a casa, era attrezzatissimo per qualsiasi intervento come meccanico, fabbro, idraulico, lattoniere, falegname. Un uomo di una onestà intellettuale molto rara, sempre disponibile per qualsiasi esigenza con una umanità e solidarietà straordinarie. Basta ricordare il lavoro di volontario nella pulizia e taglio arbusti nel giardino delle Suore Clarisse al Monastero Santa Chiara di Roasio.