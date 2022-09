Carcere Vercelli sovraffollato, agenti sotto-organico e 44 colluttazioni da inizio anno

Carenza di organico e una costante necessità di fronteggiare situazioni di emergenza che si presentano tra i detenuti e che rischiano di sfociare in tragedia.

E' una fotografia con tante zone d'ombra quella tracciata da Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che ha fatto tappa a Vercelli per incontrale donne e degli uomini de Corpo in servizio. A dare la notizia è la segreteria regionale del Piemonte, per voce di Vicente Santilli: «Proseguiamo, con il segretario generale Sappe, l’impegno preso per verificare le condizioni di lavoro dei poliziotti in servizio nei penitenziari piemontesi. I poliziotti, in Piemonte, si trovano in una costante notevole situazione di disagio a causa della carenza di organico, della mancanza di vestiario, a cui si continuano a sommare gli eventi critici commessi da detenuti con patologie di natura psichiatrica», conclude Santilli.

I sindacalisti rilevano che la Polizia Penitenziaria tiene duro, nonostante le mille difficoltà. Ed è grave che latitano gli interventi per porre rimedio a tutte le criticità del Piemonte penitenziario che il Sappe denuncia da mesi.

A Vercelli sono presenti 274 detenuti (132 gli stranieri) rispetto a una capienza di poco superiore a 200 posti. L’organico di Polizia Penitenziaria vede 165 poliziotti presenti, a fronte dei 199 previsti.

Nei primi sei mesi del 2022, si sono contati diversi eventi critici: atti di autolesionismo (25 a Vercelli), un detenuto salvato in tempo dagli uomini della Polizia Penitenziaria mentre tentava di togliersi la vita in cella; 44 colluttazioni e anche un ferimento.

«Ogni giorno nelle carceri piemontesi succede qualcosa ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre - conclude Capece -. Il Sappe denuncia da tempo che le carceri sono diventate un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna e in danno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. Sono decenni che chiediamo l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti in Italia, per fare scontare loro, nelle carceri dei loro Paesi, le pene. Ma serve anche più tecnologia e più investimenti: la situazione resta allarmante, anche se gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria garantiscono ordine e sicurezza pur a fronte di condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose. I decreti svuota-carceri, che più di qualcuno continua ad invocare ad ogni piè sospinto, da soli non servono: serve una riforma strutturale dell’esecuzione, serve il taser per potersi difendere dai detenuti violenti e la dotazione di body-cam».