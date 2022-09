Forza Italia: «Siamo la vera forza moderata e centrista». Da Cota elogi a Corsaro e al "modello Vercelli"

Una campagna elettorale svolta sul territorio, per convincere gli indecisi che il voto a Forza Italia è “L'unico voto utile per i moderati”, come recita lo slogan che campeggia sui manifesti. Tappa vercellese per Paolo Zangrillo, coordinatore piemontese del partito di Silvio Berlusconi. Nella sala Ascom di via Laviny Forza Italia presenta i candidati del collegio che comprende anche Vercelli. Tra loro l'ex vicesindaco Antonio Prencipe. Con lui Roberto Rosso, Roberto Cota, ex governatore, Mirella Cristina (parlamentare uscente) e Annalisa Beccaria (presidente del Consiglio comunale di Borgomanero).

Covid, inflazione, guerra, crisi energetica sono i temi al centro dell'intervento di Zangrillo. «Con gli attuali rincari – dice – ci sono famiglie che non arrivano arrivano più nemmeno al 15 del mese e anche le imprese sono in una situazione molto difficile. Tutti lanciano un grido d'allarme. La politica deve dare risposte nell'immediato, ma anche sul medio e lungo periodo». Il decreto Aiuti bis è un primo intervento ma nel futuro, secondo Zangrillo, le risposte devono venire concertate a livello europeo: «dobbiamo innescare un circolo virtuoso e dare risposte condivise con gli altri stati», commenta Zangrillo. Che poi ripercorre la storia ormai quasi trentennale di Forza Italia e del centro destra italiano: «Siamo una coalizione formata da tre partiti che hanno sensibilità diverse, ma noi rivendichiamo la storia del centro destra. Siamo sempre stati capaci di trovare una sintesi e di essere coesi. Noi abbiamo una visione chiara: parliamo di ciò che si vuol fare per l'Italia e non facciamo la campagna elettorale contro gli avversari. Vogliamo entrare in sintonia con i cittadini, andare al Governo per realizzare cose che servono al Paese. Su questa linea sono state fatte le scelte delle candidature, guardando a persone che hanno una propria storia professionale e una storia politica radicata sul territorio». L'obiettivo? «Mettere in gioco persone che possono dare risposte ai cittadini» dice Zangrillo. Ma anche fare un buon risultato per essere la voce dei moderati in un futuro Governo del centro destra.

Per Prencipe, dieci anni da vicesindaco e assessore delle giunte Corsaro uno e due, «La candidatura è un onore indipendentemente dalla posizione - dice - I nostri valori sono quelli fondanti del centro destra. Siamo l'ala moderata e per questo occorre avere numeri importanti. Faccio impresa dal 1988, ho avuto esperienze di servizio per la città. Adesso mi sono rimesso in gioco, incontrando ai banchetti le persone che ancora sono indecise e parlando loro di problemi e di soluzioni concrete».

Alla concretezza e a Vercelli come «modello di città ben amministrata dal centro destra» fa riferimento Cota nel suo intervento. Dall'ex Governatore grandi elogi al lavoro del sindaco Andrea Corsaro, presente in sala insieme all'assessore Ketty Politi, al vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, al consigliere Giorgio Malinverni, al sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno e ad altri amministratori locali e storici militanti del partito. «Forza Italia è il partito che più rappresenta gli interessi delle categorie produttive – dice Cota – Il presidente Berlusconi, che sarà capolista in Piemonte, ha elogiato il nostro sistema. E' un invito a dire basta con la politica fatta per slogan e senza conoscenza dei problemi specifici del territorio».

Roberto Rosso, scherzando sull'omonimia con il politico vercellese che, per vent'anni è stato il punto di riferimento di Forza Italia sul territorio, si è riservato qualche punzecchiatura agli avversari: a chi si accredita come forza di centro, «puntando a farci concorrenza senza averne i titoli»; a chi «come Emiliano, minaccia di far sputare sangue agli avversari: c'è troppo nervosismo e la tendenza a buttare la politica in rissa. Noi siamo quelli che vediamo la scala di grigi, che in Europa abbiamo riferimenti come Antonio Tajani, siamo quelli che possono davvero tenere al centro la barra dell'Italia».

Mirella Cristina, onorevole uscente, fa invece un richiamo al tema delle competenze da spendere e dei legami con il territorio: «Con il taglio dei parlamentari è ancora più importante, per le amministrazioni e i cittadini, avere i referenti giusti per far arrivare le rispettive istanze nelle sedi opportune». Posizioni condivise anche da Beccaria che rivolge il suo intervento sul tema della formazione, del lavoro e degli sgravi fiscali.