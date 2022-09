Andrea Raviciotti: «Al centro della politica deve esserci l'uomo»

Andrea Raviciotti, candidato vercellese alla Camera per Italia Sovrana e Popolare. Per i lettori, meglio per gli elettori, Andrea Raviciotti è un nome nuovo, ma lo è anche Italia Sovrana e Popolare. Ci dica di lei, il suo lavoro, i suoi hobby.

«Ho trentasei anni, sono nato e abito Gattinara. Mi sono laureato in ingegneria edile nel 2010 e dopo i primi anni di lavoro in una piccola società di ingegneria, da tre anni mi occupo di consulenza in sicurezza sul lavoro. Da buon gattinarese mi interesso di vino (meglio se rosso e nebbiolo) e quando la bella stagione lo consente mi piace percorrere le nostre colline in bicicletta».

E ci parli di Italia Sovrana e Popolare. Perché ha aderito a questa nuova formazione politica?

«Come i miei amici ben sanno, fin dai tempi dell’università non ero un fautore dell’UE. Riguardo la mia partecipazione tutto parte l’anno scorso, dopo l’orrenda visione del totale appiattimento dei partiti politici sulla fiducia a Draghi; allora ho deciso di entrare nel partito Riconquistare l’Italia che ha nell’uscita dall’UE e nel rispetto della Costituzione della Repubblica la sua pietra d’angolo. Dopo, a luglio di quest’anno, è venuta l’alleanza con Ancora Italia e il Partito Comunista (con successiva aggiunta di formazioni) e la decisione di presentarci alle elezioni con una lista unitaria incentrata proprio sul tornare alla Costituzione».

Nel comizio di Italia Sovrana e Popolare in piazza Cavour, alcuni giorni fa, lei ha parlato di una politica economica che si è dimenticata dell'Uomo. E ha criticato tanto l'Europa quanto l'Euro. Uscire dunque dall'Europa e dall'Euro?

«La cifra distintiva di tutte le politiche economiche e anche sanitarie degli ultimi trent’anni è proprio quella di dimenticarsi dell’Uomo. Non hanno mai considerato le conseguenze sulla vita delle persone della precarietà del lavoro, dei tagli alla sanità, dell’immigrazione di massa, delle privatizzazioni (o forse dovremmo chiamarle feudalizzazioni, vedi autostrade e ponte Morandi). Riguardo l’uscita dall’euro e dall’UE questa è di fatto la precondizione necessaria per qualsiasi vera politica a favore del popolo. Qualunque idea, proposta, politica o investimento è destinata a finire nel nulla finché saremo vincolati, sottomessi e dipendenti dalle decisioni di commissari europei. E non si pensi che l’UE si possa cambiare dall’interno: questo è impossibile! I trattati si possono solo cambiare all’unanimità dei paesi membri e chi ci ha provato in passato a chiedere di cambiare come la Grecia sappiamo tutti che fine ha fatto».

Arriverà il caro-bollette. Per voi il peccato originale non è il gas russo ma le speculazioni della borsa. Cosa occorre fare, secondo voi, per evitare un inverno di restrizioni e di problemi, seri, per chi non potrà pagare?

«Il governo italiano non ha il potere di cambiare il costo sui mercati finanziati delle materie prime, per cui l’unica cosa che si può fare nell’immediato è nazionalizzare le società energetiche. Eventuali perdite per le società nazionalizzate possono essere coperte con il bilancio pubblico. A lungo termine per evitare il ripresentarsi di questo problema si devono fare tre cose. Prima, eliminare la speculazione attraverso contratti a lungo termine con i fornitori esteri firmati con la mediazione diplomatica dello stato; del resto, non c’è nulla di strano tutti i principali fornitori di gas al mondo sono società statali (Norvegia, Algeria, Qatar, Russia, Iran).

Seconda cosa, eliminare tutte le sanzioni e diversificare il più possibile i fornitori. Se già in partenza escludiamo Russia ed Iran dal novero dei nostri fornitori finiremo per essere ancora meno indipendenti, vincolati alle vicende dei fornitori rimasti come Algeria, Qatar, USA. Terza cosa, prevedere maggiori stoccaggi per compensare non solo la variabilità tra estate ed inverno ma anche l’improvvisa mancanza di un fornitore. Oggi gli stoccaggi coprono circa due mesi di consumi. Questa degli stoccaggi di materie prime dovrebbe essere la norma per qualsiasi paese trasformatore privo di produzioni interne, come è l’Italia. È stata l’ideologia del libero mercato a tutti i costi che ci ha portato in questa situazione; credo che ora tutti sappiano cosa vuol dire a tutti i costi.»

Vaccinazione obbligatoria e green pass: Italia Sovrana e Popolare ha una posizione precisa.

«La posizione di Italia Sovrana e Popolare è per la piena libertà terapeutica di ogni persona. Ognuno deve poter scegliere se vaccinarsi o no e questo deve valere per qualsiasi vaccino non solo quello contro il covid. Infine per tutti coloro i quali ritenessero, in base alla propria personale valutazione rischi-benefici consigliata dal medico di fiducia, di ricorre ad un vaccino (o altro farmaco) lo stato ha il dovere morale di fornirglielo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale».

Se Italia Sovrana e Popolare non dovesse superare lo sbarramento del 3 per cento, pensa che comunque continuerà a esistere con la stessa sigla?

«Non so cosa accadrò, ma posso dire che in questo faticoso mese di raccolta firme ho conosciuto persone stupende e appassionate e quindi almeno per quanto mi riguarda, qui in zona Vercelli e Biella, la collaborazione continuerà».

Che sensazioni ha provato in questa sua esperienza?

«Fatica, stanchezza, ma anche l’ottimismo che ti dà la partecipazione e condivisione di idee e progetti».

Due curiosità. La prima: cosa le hanno detto i suoi parenti e gli amici di Gattinara quando hanno saputo della sua candidatura?

«Qualcuno è stato contento. Qualcun’altro ha detto che sono un pazzo a spendere tanto tempo e risorse in politica».

Seconda curiosità, ma è anche una domanda: lei ha una sua pagina facebook (QUI) ma va anche in giro: avranno più peso i social o conta ancora il passa parola ed è quindi importante il confronto diretto?

«Personalmente ho lasciato facebook molto tempo fa in quanto mi rendeva triste. L’atteggiamento delle persone (me compreso) era diverso, peggiore, sui social rispetto alla vita reale.

Detto questo per le elezioni, al fine di dare comunque un po’ di risalto alle iniziative in presenza, ho realizzato, come chiesto dal partito, una pagina pubblica.

Forse per le elezioni conteranno di più i social ma la soluzione ai problemi del nostro paese non potrà che passare da una maggiore partecipazione alla politica. Sta finendo l’era dell’antipolitica».