Ha fatto tutto da sola la donna che, rientrando a casa ieri notte, è finita fuori strada con l'auto. I passanti notando il mezzo oltre la carreggiata hanno chiamato i Carabinieri.

All' arrivo dei militari la conducente è apparsa in buone condizioni di salute, ma per lei sono scattati i controlli di rito per verificare il tasso alcolemico risultato al di fuori dei limiti consentiti.

Immediata a quel punto la segnalazione in procura nei suoi confronti e il ritiro della patente di guida.