Si terrà sabato 17 settembre in seminario, dalle 9 alle 13, il convegno “La salute delle donne: stress lavorativo, patologie e benessere”, organizzato dal Soroptimist Club di Vercelli, presieduto da Rita Manuela Chiappa. L’incontro si prefigge lo scopo di informare il pubblico, con l’aiuto di qualificati relatori che operano nella realtà sanitaria locale, sulle problematiche di salute connesse alle differenze di genere nei loro aspetti medici, psicologici e giuridici, senza tralasciare le indicazioni per mantenere negli anni un ottimale benessere psicofisico. L’ingresso è libero a tutti, ma per motivi organizzativi è preferibile dare la propria adesione inviando una mail a: lasalutedelledonne22@gmail.com

Il convegno è stato pensato per porre l’accento su una delle aree attinenti la parità di genere, obiettivo privilegiato della mission del Soroptimist. Parità di genere che è lungi dall’essere raggiunta in tutti i campi, compreso quello inerente la salute e il benessere.

Nell’attuale società, forse più che nel passato, uno degli scopi che lo stato e i singoli individui cercano di perseguire è il benessere psicofisico. Mantenersi in buona salute è un valore condiviso da tutti, ma anche sotto questo aspetto uomini e donne non sono uguali. I due sessi infatti si differenziano per quanto attiene la sensibilità alle malattie, i loro sintomi e la risposta alle terapie. Le donne vivono più a lungo ma si ammalano di più e consumano più farmaci e quindi sono maggiormente esposte ai loro effetti indesiderati, sono più facilmente soggette a stress legati al lavoro, all’educazione dei figli, all’accudimento di famigliari ammalati, e più degli uomini possono andare incontro a disoccupazione, difficoltà economiche e violenze fisiche e psicologiche.

Nell’ottica del raggiungimento delle pari opportunità tra i due sessi negli ultimi anni si è sviluppata la cosiddetta “medicina di genere”, un nuovo livello di analisi delle patologie che affliggono le donne, incentrata sulle loro peculiarità e sui loro bisogni, e che consente di avere come fattore aggiunto cure più appropriate e personalizzate.