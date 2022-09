Dal Rotary sei aerosol pediatrici per il Sant'Andrea

Sono stati consegnati in mattinata, nel corso di una breve cerimonia in ospedale, i sei aerosol pediatrici donati al Sant'Andrea dal Rotary Club Vercelli, molto vicino alla sanità vercellese alla quale ha dedicato importanti service nel corso dell'anno appena trascorso.

La presidente Adriana Sala e il past president Luca Aguggia hanno incontrato la direttrice sanitaria Fulvia Milano e il primario di Pediatria Gianluca Cosi per una breve cerimonia inaugurale delle apparecchiature molto utili per i piccoli pazienti in vista dei mesi invernali.