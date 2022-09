Giornate Europee del Patrimonio: due giorni di proposte del Mac

Sabato 24 e domenica 25 settembre il Mac – Museo Archeologico della Città di Vercelli - aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, che, per il 2022, hanno per tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Sabato 24 settembre, con partenza alle 15.30 e con il titolo “Sviluppo sostenibile: lezioni dal passato”, il Mac propone - tra musei e città - alcuni casi concreti di scelte “sostenibili” compiute in passato, sia sul piano della cultura materiale che dei comportamenti sociali, a partire dalle fonti archeologiche e storiche. Lo stesso spazio in cui si trova il Mac è un esempio di riuso di un edificio storico, all’interno del quale alcuni reperti raccontano storie di ripetuti reimpieghi e riutilizzi. E poi, uscendo in città, si andranno a mostrare altri esempi antichi di “sviluppo sostenibile” – o meglio “trasformazione sostenibile” – dell’antica Vercelli, con tappa al Museo Leone, il quale, tra le ricche collezioni, conserva anch’esso interessanti esempi di come la città abbia saputo riconvertirsi per continuare a crescere. Infine, la visita si concluderà presso alcune chiese cittadine, con un paio di casi esemplari di “riciclo” di … millennio in millennio.

Il costo della visita è a biglietto unico: adulti 7 euro; 6-18 anni: 2.5 euro; 0-5 anni: gratuito. Il percorso terminerà intorno alle ore 17.30.

Inoltre, sempre collegandosi al tema dell'iniziativa nazionale, domenica 25 settembre, con partenza dal Mac alle 15.30, in collaborazione con Italia Nostra, è in programma una visita guidata a cavallo tra musei e città dal titolo “Le mura di Vercelli: queste sconosciute!”, per illustrare quanto si conosce delle successive cinte fortificate di Vercelli.

Attraverso i supporti multimediali del Mac sarà possibile scoprire ciò che finora è noto della cinta muraria di epoca romana e delle sue trasformazioni nel Tardoantico. Successivamente – dopo una visita ai resti delle fortificazioni imperiali di via Quintino Sella – si tornerà al Museo Leone per continuare il discorso sulle mura medievali e “alla moderna” che cinsero la città sino al 1704.

Anche in questo caso l’evento è aperto a tutti con gli stessi costi del sabato e il percorso terminerà intorno alle ore 17.30.

È possibile partecipare a una sola o a entrambe le visite.

Prenotazioni al numero telefonico del MacC: 0161.649306 (pomeriggio dalle 15 alle 17.30) o scrivendo a macvercelli@gmail.com.