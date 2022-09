Doppio oro per Ferrero, argento per Pereira

Sabato 10 settembre al Palabadmington di Milano si è svolto il prestigioso torneo internazionale di Jiujitsu Grappling Industries nella tappa italiana, primo appuntamento del calendario agonistico 2022/23 per la disciplina del jiujitsu, con ottima affluenza di team da tutta Europa e una grande rappresentativa Svizzera .

Per il Pro Vercelli Bjj Batatinha Team del maestro Roberto Lai partecipano nella categoria adulti Kleiton Pereira e per la categoria under 18 Pietro Ferrero.

Il torneo Grappling Industries si svolge tutto con gironi all'italiana e nelle specialità con kimono e nogi (senza kimono), cosa che impone agli atleti di combattere molti più incontri per la vittoria rispetto a un torneo a eliminazione diretta.

Kleiton Pereira conquista un argento nella categoria di peso con kimono perdendo la finale di misura 3 a 2 dopo una ottima rimonta e guadagna l'oro negli assoluti con kimono per ko con una leva articolare Kimura, ottimo inizio di stagione per l'atleta Brasiliano in forza al Pro Vercelli Bjj.

Pietro Ferrero porta a casa un doppio oro in categoria con 4 incontri vinti, di cui due per ko con strangolamento e leva armlock, non subendo neppure un punto dagli avversari nei vari incontri, anche qui il risultato lascia ben sperare per la stagione incominciata. Stagione che si presenta particolarmente interessante per l'ingresso definitivo del jiujitsu nel settore Lotta del Coni, un riconoscimento a lungo atteso dagli atleti italiani e per la presenza di gare prestigiose a breve come l'Europeo Nogi a Roma a novembre e l'Europeo col kimono a Parigi a gennaio.

Al Batatinha team di corso Rigola dopo la pausa estiva, dal 12 settembre oltre ai corsi per agonisti ed amatori ,riprendono i corsi per bambini e ragazzi con la possibilità di provare gratuitamente per il primo mese l'arte soave del jiujitsu.