Pro Vercelli-Renate 1-1 Grande secondo tempo

Pro Vercelli-Renate 1-1

Malotti (R) al 9'; Mustacchio (Pvc) su rigore al 39';

Pro contratta e priva di idee nel primo tempo (finito 1 a 1 ma dominato dal Renate), Pro disinvolta e brillante nella ripresa. Buone le mosse di Paci: dal 3-4-3 al 4-4-2 e cambi azzeccatissimi. Netta la superiorità dei Bianchi nella seconda frazione, con appplausi del pubblico a Iotti, Vergara, Della Morte eccetera.

Primo tempo.

9', Renate in vantaggio. Palla persa nella tre quarti, ripartenza degli ospiti, lancio in area per Malotti che supera in velocità Silvestro e anticipa l'uscita di Rizzo. Subito in salita. Renate 1 Pro Vercelli 0.

Pro Vercelli contratta, Renate padrone del centrocampo.

Tiro cross di Iotti al 18', primo sprazzo.

Nulla da raccontare dopo 23 minuti.

La curva, comunque, continua a incitare.

34': gran botta dalla distanza, senza pretese, di Silvestro.

Mischia in area del Renate, un difensore del Renate tocca con la mano, rigore. Sulla palla Mustacchio.

Un passo, una finta, palla alla sinistra del portiere: 1 a 1 al 39'.

Pareggio per grazia ricevuta.

40': disimpegno sbagliato di Louati, palla a Malotti: gran tiro di poco alla destra di Rizzo.

Secondo tempo

Due cambi di Paci al 46': Vergara per Gentile e Valentini per Rizzo.

Difesa a 4 (Silvestro, Perrotta, Cristini, Iotti), Della Morte e Mustacchio sugli esterni, Vergara a support6o di Arrighini.

10'. Bella apertura di Vergara con l'esterno per Della Morte, il tiro è alto ma è la prima occasione del secondo tempo, ed è di marca Pro, che sembra messa meglio in campo.

Altro cambio di Paci: minuto 68', dentro Calvano, fuori Louati.

Slalom di Vergara in area, che cade contrastato: bel giocatore.

21': gran cross dalla sinistra di Iotti, colpo di testa in tuffo di Vergara, fuori. Applausi.

22': Vergara alleggerisce per Mustacchio, botta a rientrare, fuori ma bella.

Grande prestazione di Iotti.

Ultimi cambi di Paci: dentro Comi e Anastasio, fuori Mustacchio e Arrighini.

29': lancio millimetrico di Cristini per Vergara, fermato da un fuorigioco dubbio.

30': Renate vicino al gol con colpo di testa di Maistrello che, solo davanti a Valentini, colpisce male.

Bella partita e bella Pro Vercelli, adesso. Ha funzionato il cambio di modulo, stanno giocando bene i subentrati.

36': punizione di Anastasio, Perrotta di testa arriva per prima ma mada sul fondo.

41': cross di Della Morte, colpo di testa di Comi, centrale però, para il portiere.

Applausi per un disimpegno di Iotti, il migliore in campo.

42': Comi, serpentina in area, tiro alto e da archiviare.

Numero di alta classe di Vergara. Applausi.

Recupero. Ancora Anastasio, che ha un sinistro che ricorda quello di Mammarella: cross pennellato e Perrotta... anticipa Comi che era piazzato meglio.

Fine con applausi.

Formazioni.

Pro Vercelli: Rizzo (Valentini 46'); Silvestro, Cristini, Perrotta; Iotti, Louati (Calvano 68'), Saco, Gentile (Vergara 46'); Della Morte, Mustacchio (Anastasio 69'); Arrighini (Comi 69')

A disposìzione: Valentini, Rigon, Masi, Corradini, Comi, Renault, Calvano, Macchioni, Iezzi, Vergara, Anastasio, Guido.

Allenatore Massimo Paci.

Renate: Drago; Anghileri, Angeli, Possenti, Ermacora; Esposito (Squizzato 56'), Gavazzi (Larotonda 57'), Marano (Baldassin 67'); Malotti (Ghezzi 70'), Maistrello, Sgarbi (Marachioli 46').

Furlanetto, Menna,

Allenatore Dossena.

Abbonati 609, accessi 726.

Arbitra Edoardo Gianquinto sezione di Parma

Ammoniti: Ermacora, Esposito, Anghileri, Baldassini del Renate; Gentile, Cristini, Silvestro della Pro Vercelli.