Pareggiuo di Mustacchio, 1 a 1 dopo 45 minuti. Pro in difficoltà

Pro Vercelli-Renate 1-1

Malotti (R) al 9'; Mustacchio (Pvc) su rigore al 39';

Pro Vercelli con poche idee, soprattutto a centrocampo, passa meritatamente il Renate, la squadra di Paci acciuffa il pari grazie a un rigore di Mustacchio.

Primo tempo.

9', Renate in vantaggio. Palla persa nella tre quarti, ripartenza degli ospiti, lancio in area per Malotti che supera in velocità Silvestro e anticipa l'uscita di Rizzo. Subito in salita. Renate 1 Pro Vercelli 0.

Pro Vercelli contratta, Renate padrone del centrocampo.

Tiro cross di Iotti al 18', primo sprazzo.

Nulla da raccontare dopo 23 minuti.

La curva, comunque, continua a incitare.

34': gran botta dalla distanza, senza pretese, di Silvestro.

Mischia in area del Renate, un difensore del Renate tocca con la mano, rigore. Sulla palla Mustacchio.

Un passo, una finta, palla alla sinistra del portiere: 1 a 1 al 39'.

Pareggio per grazia ricevuta.

40': disimpegno sbagliato di Louati, palla a Malotti: gran tiro di poco alla destra di Rizzo.

Secondo tempo.

Formazioni.

Pro Vercelli: Rizzo; Silvestro, Cristini, Perrotta; Iotti, Louati, Saco, Gentile; Della Morte, Mustacchio; Arrighini

A disposìzione: Valentini, Rigon, Masi, Corradini, Comi, Renault, Calvano, Macchioni, Iezzi, Vergara, Anastasio, Guido.

Allenatore Massimo Paci.

Renate: Drago; Anghileri, Angeli, Possenti, Ermacora; Esposito, Gavazzi, Marano; Malotti, Maistrello, Sgarbi.

Furlanetto, Menna,

Allenatore Dossena.

Arbitra Edoardo Gianquinto sezione di Parma

Ammoniti: Ermacora, Esposito del Renate; Gentile della Pro Vercelli.