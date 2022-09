Pagelle della Pro Vercelli (contro il Renate)

RIZZO: 6

Incolpevole sul gol. Il solito neo: le rimesse con piedi.



SILVESTRO: 6

Male nel primo tempo, benissimo come terzino nella ripresa.



CRISTINI: 6,5

Un disimpegno sbagliato, ma una prova positiva.



PERROTTA: 6,5

Dalle sua parti non si passa. Rude ma efficace.

GENTILE: 5,5

Ha la sfortuna di giocare la prima parte dell'incontro, con la squadra in bambola. Da rivedere.

LOUATI: 6

Non male, ma commette qualche errore di troppo.

SACO: 5,5

Dopo due partite niente male (anche a Trento non ha giocato male) incoccia in una giornata così cos'.

IOTTI: 8

Un buon primo tempo, una ripresa da protagonista. Devastante nelle sue discese, non male con la palla al piede.

MUSTACCHIO: 6,5

Buona gare e rigore battuto freddamente. Cala un po' nella ripresa, ma prestazione ok.

DELLA MORTE: 6,5

Sempre efficace e pericoloso. Alla classe coniuga una buona dose di grinta e generosità.

ARRIGHINI: 6

Fa quello che può, ma riceve troppo pochi palloni giocabili.



VALENTINI: 6,5

Poco impegnato, efficace con i piedi.

CALVANO: 6,5

Esordio positivo, Dà ordine al centrocampo.

VERGARA: 7

Grandi giocate, grandi applausi.

ANASTASIO: 7

Un sinistro micidiale, una gran bell'esordio.



COMI: 7

Quando entra in campo la difesa del Renate comincia a preoccuparsi e a sudare.



PACI: 7

Primo tempo da dimenticare (due mediani più propensi alla rottura che alla costruzione non sono il massimo) e una ripresa in cui ha azzeccato tutto, a cominciare dal cambio di modulo, quasi speculare a quello del Renate. E tutti i cambi sono risultati azzeccati. Nel primo tempo incombeva l'ombra di Trento, nella ripresa no. Applausi meritati, alla squadra e al gioco.