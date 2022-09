Vaccino bivalente, al via la somministrazione nell'Asl Vercelli

Prende il via oggi, martedì 13 settembre, la vaccinazione anti Covid con i nuovi vaccini bivalenti che potranno essere somministrati agli over 60, ai soggetti fragili e alle donne in gravidanza che abbiano già ricevuto almeno 2 dosi e da almeno 120 giorni.

«I nuovi vaccini sono detti bivalenti - spiega Virginia Silano, dirigente del Sisp dell’Asl di Vercelli - poiché in grado di dare risposte anticorpali sia ai vecchi ceppi del virus sia alla variante Omicron B, quella maggiormente in circolazione attualmente. Nel frattempo restano comunque a disposizione anche i vaccini precedenti per chi stia ancora ricevendo il primo ciclo vaccinale, ovvero la prima e la seconda dose».

Le prime somministrazioni con i bivalenti sono in programma alla Piastra di largo Giusti a Vercelli, centro vaccinale attivo il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 18,30. A Borgosesia le prime somministrazioni sono previste per il 14 settembre, al centro vaccinale allestito all’ospedale Santi Pietro e Paolo di via Ilorini Mo, attivo nella sola giornata di mercoledì dalle 13,30 alle 16,30.

«Per la quarta dose è necessario effettuare la pre-adesione tramite il portale ilpiemontetivaccina.it, l’accesso diretto senza appuntamento è riservato agli over 80, ai fragili, alle donne in gravidanza e a chi debba ricevere una dose precedente. Per richiedere informazioni o chi avesse urgenze può scrivere a vaccinazioni.covid@aslvc.piemonte.it», ricordano dall'Asl.

Tra i destinatari dei vaccini bivalenti figurano anche gli operatori sanitari e socioassistenziali, come il personale delle Rsa, per cui la Regione sta predisponendo un’apposita pre-adesione.