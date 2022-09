Covid, vercellese in controtendenza. I casi sono in lieve aumento

Covid, dati in controtendenza, nel vercellese, dove, rispetto al resto del Piemonte, si registra un lieve aumento dei contagi (15 in più rispetto alla settimana precedente). In regione, con un’incidenza di 173.9 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 5-11 settembre) a fronte del valore nazionale di 184.9, i dati si confermano tra i più bassi della media in Italia.

L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 12 settembre si attesta al 3,5% (il valore nazionale è 6,2%) e quella delle terapie intensive all’1% (il valore nazionale è 1,8%), mentre la positività dei tamponi è al 7,7%.

In Piemonte nel periodo dal 5 all'11 settembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.061.

Suddivisi per province: Alessandria 111, Asti 53, Biella 39, Cuneo 155, Novara 85, Vercelli 37, VCO 41, Torino città 176, Torino area metropolitana 335. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 7.430 (-901, -10,8% rispetto alla settimana precedente).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 780 (-22), Asti 371 (-20), Biella 273 (+5), Cuneo 1.088 (-137), Novara 592 (-112), Vercelli 258 (+15), VCO 288 (+74), Torino città 1.233 (-248), Torino area metropolitana 2.346 (-440).

Nella settimana dal 5 all'11 settembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 173.9 in diminuzione (-10,8%) rispetto ai 195 della settimana precedente.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 102.8 (-19,4%); nella fascia 25-44 anni è 182.9 (-10,1%); tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 201.5 (-12,4%). Nella fascia 60-69 anni è 213.9 (-1,6%); tra i 70-79 anni è 221.8 (-6,7%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 148.1(-20,7%).

In età scolastica, nel periodo dal 5 all'11 settembre, l’incidenza rispetto alla settimana precedente è in diminuzione in tutte le fasce. Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 126.2 (-9,4%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 74.1 (-31,1%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni l'incidenza è 100 (-11,3%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 99.5 (-8%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 69.7 (-24,4%).