The Wall Live: le immagini di Marzi raccontano il concerto di Roger Waters a Berlino

Da mercoledì 14 settembre a domenica 2 ottobre il Museo Leone ospita, nella sala d’Ercole di Casa Alciati, la mostra fotografica “The Wall Live” dedicata allo storico concerto di Roger Waters a Berlino, immortalato dagli scatti di Bruno Marzi. La mostra è a cura di Luigi Pedrazzi di Arteutopia, agenzia di ideazione e produzione di eventi culturali e intrattenimento che produce mostre, convegni e spettacoli in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali e sarà inaugurata mercoledì 14 settembre alle 18.00 con ingresso libero. Saranno presenti l’autore e il curatore.

Nell’ inverno del 1979 viene pubblicato “The Wall”, undicesimo album dei Pink Floyd. Nei due anni successivi vennero realizzati il breve e colossale live tour ed il film diretto da Alan Parker. L’album, il concerto, ed il film sono considerati uno dei progetti più celebrati e visionari della storia del rock.

Il 6 Novembre 1989 cade il Muro di Berlino, per 40 anni simbolo della guerra fredda. Il 21 luglio del 1990, proprio a Berlino, per celebrare la caduta del Muro, tra la Potsdamer Platz e la Porta di Brandeburgo, Roger Waters rimette in scena The Wall Live, uno dei concerti rock più spettacolari della storia. Insieme a lui, tra gli altri, The Band, Scorpions, Bryan Adams, Van Morrison, Joni Mitchell, Ute Lemper, Sinead O'Connor, Marianne Faithfull, Cyndi Lauper. Nato per raccogliere denaro per il Memorial Found for Disaster Relief, istituito per ricordare i caduti di ogni guerra e promuovere la pace, lo show fu organizzato in soli quattro mesi, unendo per la prima volta forze e mezzi di Berlino Ovest con quelli di Berlino Est. Il palco era lungo 160 metri e la Terra di Nessuno fu completamente ricontrollata per il timore di mine. Si calcola che fossero presenti cinquecentomila persone giunte da tutto il mondo.

Questa mostra fotografica, che raccoglie gli scatti che Bruno Marzi realizzò in quei giorni, rappresenta il viaggio dentro quella sera, quella musica, quella speranza, mostrandoci non solo le immagini del concerto ma anche l’atmosfera che si viveva a Berlino in quel momento storico a pochi mesi dalla caduta del muro. Bruno Marzi è giornalista e fotografo dall’anima rock. Fra le sue collaborazioni: Nuovo Sound, Ciao 2001, Il Gazzettino. Ha scritto e ha lavorato come speaker radiofonico per Radio Rai e come autore per Rai due e Rai uno. Tra le sue copertine più famose: Pensiero stupendo di Patty Pravo, Fronte del palco di Vasco Rossi, Live at the Kremlin di Zucchero, Da San Siro a Samarcanda di Antonello Venditti, Decisamente Loredana di Loredana Berté. Tra i suoi libri fotografici: Rewind. Vasco in cento foto dal mito alle origini, Le leggende del rock, On the stage. I grandi palchi del rock, Michael Jackson Live, Instant book sui tour italiani dei Tokio Hotel. Oltre alla musica ama la scherma.

La mostra ad ingresso libero sarà visitabile negli orari di apertura del Museo Leone: da martedì a venerdì dalle 15 alle 17.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.