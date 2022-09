Il disco Portraits Vercelli meriterebbe una presentazione con tutti gli onori

Uscito un po’ in sordina, qualche mese fa, il disco Portraits Vercelli a nome del Suoni Possibili Ensemble andrebbe presentato al pubblico con tutti gli onori, in una sede appropriata, come si fa con i libri: purtroppo invece i cd, i vinili e quasi tutti i mezzi musicali sono ancora considerati, non solo a Vercelli, quasi fratelli minori dei volumi su carta; e invece occorrerebbe ribadire, come viene stampigliato su tutte le copertine delle copie uscite nei paesi di lingua spagnola che ‘el disco es cultura’ (il disco è cultura), a chiare lettere. Detto questo l’album, dedicato alla nostra città, segna la collaborazione – com’è pure scritto sul fronte della busta, in lingua inglese, a ribadire anche l’internazionalità dell’iniziativa - tra giovani studenti e musicisti internazionali: gli studenti sono quelli del Liceo Musicale di Vercelli, i musicisti compositori e performer da tutto il Pianeta, che rispondono ai nomi – in ordine alfabetico di Bienoise, Chra, John King, Jason Lescalleet, She Spread Sorrow, Luca Sigurtà, Usi Yasuhiro e, dulcis in fundo, – Sergio Sorrentino che è al contempo l’artefice, il creatore, il regista e il maestro dell’intero progetto: vercellese ormai d’adozione, docente al Liceo Musicale, già allievo di Angelo Gilardino, è al mondo tra i rari solisti di chitarra elettrica dediti alla musica dotta (spesso composta apposta per lui): in grado di spaziare dal barocco alla fusion, dalla dodecafonia al free jazz, Sorrentino sta coltivando un gruppo di allievi che, anche nel disco, sotto la denominazione di E-Guitar Ensemble, si sta rivelando di grande impatto espressivo.

Vale la pena di nominarli tutti, anch’essi in ordine alfabetico: Alessandro Adem, Carmine Colucci, Matteo Conti, Enrico Dalla Stella, Nicole Fontana, Alessandro Giorgio, Cristian Limo, Edoardo Marino, Giulia Marino, Davide Moretto, Cristana Rastelli, Edoardo Scarpa, Giulio Scarpa, Nicholas Terlato, Mattia Vercellotti, Alberto Zizzadoro (a cui va aggiunto anche il docente Pierangelo Ricotta). I brani del disco sono nove, in ordine di ascolto Ritratto Vercelli, String Lights, Rito, Home, Sogni, Parole, Scrigno, Ombre, Magia e a sentirli di fila ne vien fuori un lavoro molto istruttivo anche per capire le nuove tendenze della musica contemporanea, oltre proiettare il nome Vercelli in un prestigioso ambito artistico-culturale, assai più di certe kermesse retoricamente pubblicizzate che lasciano il tempo che trovano…