Un cuore rosso per un futuro verde. In piazza Cavour, prima, e davanti ai cancelli della ex centrale Fermi di Trino poi, candidati e sostenitori delle reti civiche Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde e Sinistra Italiana) hanno manifestato il loro no alle ipotesi di ritorno del nucleare e hanno presentato le loro proposte per le prossime elezioni del 25 settembre.

Giobbe Covatta, Antonio Filoni, Fiammetta Rosso e Stefania Broglia, candidati nei collegi piemontesi, hanno spiegato alcuni dei punti inseriti nel loro programma elettorale. Un piano per fronteggiare il cambiamento climatico attraverso la riduzione di tutti i gas climalteranti, il rilancio del trasporto pubblico, incentivi fino al 2035 per il fotovoltaico, tassa sugli extraprofitti e salario minimo garantito sono alcune delle tematiche portate avanti, all'interno della coalizione con Pd, Di Maio e +Europa dalla rete di liste rosso-verdi.

Decisamente marcati i no al nucleare: carenza di acqua, stoccaggio e smaltimento delle scorie, rispetto delle scelte referendarie del 1987 i temi toccati nel corso della manifestazione davanti ai cancelli della Fermi alla quale hanno preso parte anche l'ex consigliere regionale Pier Giorgio Comella, sindacalisti ed esponenti della sinistra vercellese.