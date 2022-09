Dondi Salotti, un maxi store e cinque posti di lavoro a Vercelli

Nuovo taglio del nastro per Dondi Salotti, che il 15 settembre apre un punto vendita a Vercelli, Tangenziale Ovest 36. Il maxi-store ha una superficie espositiva complessiva di 560 metri quadrati, un parcheggio esclusivo e sette grandi vetrine, due delle quali si aprono a una vista inedita sulla campagna vercellese. Un rimando alla natura enfatizzato dalla fioriera sulla quale si affaccia un lato dell’immobile: bossi, rosmarini e piante sempreverdi che hanno l’effetto di dare una piacevole continuità visiva al verde esterno. All’insegna della sostenibilità il sistema di riscaldamento e raffrescamento: collegato a un dispositivo di controllo remoto, è completamente gestito dalla sede di Levata, un modo per migliorare la gestione dei consumi. Per evitare, invece, la dispersione termica, sono stati installati vetri a bassa emissione.

La squadra del nuovo negozio è composta da cinque persone: quattro assistenti di vendita e una store manager. «Sono tutti già assunti - fa sapere l’azienda - e al momento stanno facendo un periodo di formazione in altri punti vendita dell’Area Nord Ovest». Il nuovo staff viene da esperienze precedenti di vendita assistita, alcune anche all’estero: chi nella moda, chi nel mondo del lusso. I neo-assunti sono diversi anche per formazione: c’è chi ha deciso di mettere a frutto qui la propria laurea in graphic design.

Nello spazio espositivo, i clienti potranno ammirare 47 modelli (36 divani e 11 poltrone), pensati per creare soggiorni su misura per ogni stile e metratura. Tra questi, Tazio, uno dei modelli più venduti, Spacer Advance e Buxus. Non solo divani: chi entra in negozio, potrà costruire il proprio salotto partendo dalla scelta del rivestimento fino alla selezione di accessori disegnati su misura.

Con l’apertura di Vercelli, sale a 42 il numero di punti vendita che compongono la rete commerciale. E l’obiettivo è di continuare a investire: «Le prospettive di crescita sono buone - commenta Filippo Tosi, presidente della società - Nei prossimi mesi, oltre a inaugurare nuovi negozi, puntiamo ad aprire un’Academy, a Milano, per la formazione degli oltre duecento collaboratori dell'azienda, a tutti i livelli».

Punti fermi dell’azienda sono il Made in Italy e la specializzazione, oltre all’attenzione per l’intera filiera: «Gestiamo l’approvvigionamento di tutti i materiali che compongono i nostri prodotti - prosegue Tosi - garantendo la massima qualità e costanza, consentendo ai nostri laboratori di produzione di realizzare prodotti perfettamente aderenti alle esigenze di personalizzazione che i nostri clienti scelgono nei negozi. Mi riferisco ai tessuti, ai pellami, ai componenti in legno per i fusti, a tutti i tipi di poliuretani e fibre che costituiscono le parti morbide dei prodotti, alle parti di metallo per le componenti di movimento, molto frequenti nei nostri prodotti, cosi come a tutti gli accessori che determinano i dettagli che caratterizzano la collezione Dondi Salotti».