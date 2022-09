Muore a 33 anni, dolore infinito per Sebastiano Dipietro

E' morto, a soli 33 anni, a una decina di giorni da un incidente motociclistico che lo aveva coinvolto in paese. Con grande sgomento e senso di angoscia Caresana piange Sebastiano Dipietro, giovane che viveva nel centro vercellese insieme alla mamma Maria e ai fratelli Angelo e Andrea.

E' a loro che, in queste ore, stanno arrivano centinaia di attestazioni di cordoglio e vicinanza: «Avevi una vita davanti a te e invece il destino e stato crudele - ricorda la mamma in un toccante messaggio -. Eri buono, sempre gentile, un figlio educato con tutti e al quale tutti volevano bene».

Un dolore infinito quello della famiglia Dipietro, già duramente provata per la scomparsa, avvenuta solo sette mesi fa, del papà.

Rispettando il desiderio che Seba, come lo chiamavano gli amici, aveva più volte espresso, la famiglia ha deciso di donare gli organi: «Hai lasciato un dolore infinito, ma ora vivi in altre persone che saranno un po' come figli miei» conclude la mamma.