Infastidisce una donna e aggredisce un agente: 50enne in manette

Fermato dagli agenti della Volante su richiesta di una donna che lamentava di essere stata ripetutamente importunata, un 50enne è stato arrestato e processato per direttissima per aver colpito un poliziotto ed essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

E' successo alcuni giorni fa: la in pieno giorno, gli agenti della Volante, sono stati richiamati da una giovane donna che, in forte stato di agitazione, chiedeva l’intervento degli agenti poiché un uomo di circa 50 anni la stava importunando in modo insistente.

Alla richiesta degli operatori di fornire i documenti, l’uomo non solo si è rifiutato di fornire le proprie generalità ma ha continuato con la sua condotta aggressiva nei confronti della donna, e anche della forze dell'ordine.

Cercando di riportare l’uomo alla calma, uno dei poliziotti ha rimediato una ginocchiata e a quel punto, dal momento che il 50enne cercava insistentemente lo scontro fisico, gli agenti lo hanno portato in Questura, riuscendo così a identificarlo e contenerlo.

Contattato il sostituto procuratore di turno e terminati gli adempimenti di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, indagato in stato di libertà per aver rifiutato di fornire le proprie generalità e per le molestie poste in essere nei confronti della giovane donna, nonché per episodi analoghi avvenuti nei giorni precedenti sempre in danno della stessa parte lesa.

Associato alla Casa Circondariale di Vercelli, il 50enne in attesa di convalida, l'uomo è stato poi processato per direttissima rimediando una condanna a otto mesi. La pena è stata poi sospesa e il 50enne rimesso in libertà.