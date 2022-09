Laura Granato: «Ci vogliono portare in un mondo che fa paura»

«Ci vogliono portare in un mondo che fa paura» dice Laura Granato, esponente di spicco e voce autorevole di Italia Sovrana e Popolare.

Si fa apprezzare quando parla davanti al pubblico, ma si fa apprezzare ancora di più, l'ex senatrice del Movimento 5 stelle, al termine dell'incontro elettorale, parlando e soprattutto ascoltando le persone che si avvicinano a lei.

Accanto alla Granato gli attivisti locali di Italia Sovrana e Popolare, come Lorenzo Bossi che, nel dehors del bar Cavour, ha introdotto l'incontro elettorale, come Fabio Bonfà e Sabrina Pecoraro, come il candidato vercellese («Sono nato a Gattinara 36 anni fa, sono un ingegnere, e ho sempre vissuto nel vercellese») Andrea Raviciotti.

«L'agenda 2030 e l'operato di Mario Draghi da un lato spianano la strada alla finanza internazionale e dall'altro porteranno a una disoccupazione spaventosa» dice l'onorevole Granato.

«La digitalizzazione tanto sbandierata – prosegue – non è finalizzata, come dovrebbe essere, a favorire un processo democratico o potenziare le attività dell'uomo. La digitalizzazione che vogliono loro ha un solo obiettivo: il controllo dell'uomo. Dalla sua salute al conto corrente a tutto. Lo vogliono isolare, relegandolo a una vita sempre più virtuale. E le prove generali le hanno fatte con il green pass».

Tema vaccinazioni. «Sanno che il virus muta, sanno anche che per un vaccino serio occorre un iter di anni e anni. Ma le multinazionali del farmaco hanno fretta, devono guadagnare. E i nostri governi le assecondano. I problemi che attanagliano da anni la sanità italiana? Nessun problema, ci sarà la telemedicina, con la supervisione di big pharma. Ma oramai, nonostante un'informazione asservita, la gente lo sta capendo: i partiti del nostro Paese fanno gli interessi (con i soldi nostri, pubblici) delle multinazionali e, al contempo, affossano le imprese del nostro paese, a cominciare da quelle piccole, già tartassate e che stanno morendo».

Capitolo caro bollette. «Non c'è la volontà di risolvere il problema. Il prezzo del gas dovrebbe basarsi su una trattativa con i fornitori, e invece lo dettano i mercati».

La conclusione di Laura Granato.

«Vogliono portarci al default perché sanno, e bene, una cosa: più siamo poveri e indeboliti e meno siamo liberi. E noi a questo dobbiamo riballarci».

La parola ad Andrea Raviciotti, giovane candidato alla camera per Italia Sovrana e Popolare.

«Sono un ingegnere – esordisce - ma in passato ho fatto altri lavori. Di sicuro, l'attuale legislazione fa sì che per i giovani non ci siano prospettive. Ci hanno fatto abituare al precariato. Alla politica economica che stiamo subendo non interessa l'uomo. All'Unione Europea e al Patto di stabilità va bene che l'inflazione sia contenuta e che la disoccupazione sia alta. E questo aspetto contrasta con la nostra Costituzione che pone il lavoro come suo punto fondamentale».

«A differenza degli anni ottanta – dice ancora Raviciotti - quando avevamo tante banche legate al territorio, come le Casse di risparmio, adesso le banche sono poche, sono grandi e privilegiano gli aspetti speculativi rispetto a quelli produttivi. Però su questo e altro ci raccontano altro, ci raccontano una grande menzogna. Per questo spero che in Parlamento ci sia la voce di Italia Sovrana e Popolare».

«Gli elettori si sentono abbandonati e traditi dai partiti tradizionali – aveva detto nel suo intervento introduttivo Lorenzo Bossi – e questo può portare a un astensionismo elevato. Io invece credo nelle istituzioni, e grazie a Italia Sovrana e Popolare, a una democratica liberazione del Paese».