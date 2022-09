Rissa a fine serata: sei persone medicate dal 118

Notte movimentata, quella appena trascorsa, a Gattinara, dove sei persone hanno dovuto far ricorso alle cure del 118 per le ferite riportate nel corso di una rissa, avvenuta non lontano dal bar Charlie Brown chevha registrato importanti danni al dehors e alle strutture.

In città era in corso la tradizionale Festa dell'Uva, tornata ai fasti consueti dopo due anni di limitazioni a causa del Covd, con strade e piazze stracolme di visitatori.

Ancora da accertare le cause, la dinamica e il numero delle persone coinvolte nella rissa, avvenuta intorno all'una e mezza della notte tra sabato e domenica: sul posto, otre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i mezzi sanitari che si sono presi cura di sei persone. Fortunatamente nessuno di loro è risultato grave e tutti sono stati medicati per ferite da codice verde.

La ricostruzione dei fatti è demandata alle forze dell'ordine: polizia e carabinieri sono accorsi per riportare la calma e identificare le persone coinvolte.