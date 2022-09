Escursionisti in difficoltà: soccorsi mobilitati ad Alagna

Escursionisti in difficoltà in alta quota e, a causa delle avverse condizioni meteo, la squadra di soccorso si vedono costretta a passare la notte nel rifugio.

E' accaduto tra sabato e domenica, sopra Alagna, dove un escursionista, a causa di un problema alla gamba, non è stato più in grado di scendere a valle dalla Capanna Guglielmina, a 3.212 metri sulla punta Parrot. I a causa delle avverse condizioni meteo, una squadra composta da personale del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza è stata trasportata con un elicottero a 400 metri di dislivello a valle rispetto al bivacco per raggiungere poi a piedi l'escursionista. Intanto, però, la situazione meteo era ulteriormente peggiorata e dunque è stato necessario trascorrere la notte in rifugio. Il recupero dell'infortunato si farà nella mattina di domenica.

Stesso destino per quattro escursionisti che, una volta giunti alla Capanna Resegotti, a 3.600 metri, hanno chiesto aiuto dicendo di non essere in grado di scendere. Anche il loro recupero è slittato alla mattina di domenica, dal momento che non avevano problemi fisici ed erano attrezzati per trascorrere la notte in rifugio è stato.