Incidente mortale, nella giornata di domenica, a Borgo d'Ale, sulla sp 11.

A perdere la vita un motociclista di 53 anni, che, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo in malo modo.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuto il personale del 118: purtroppo, i tentativi di rianimare l'uomo si sono rivelati inutili e i sanitari non hanno potuto far altro che registrare il decesso.

Al momento le generalità della vittima non sono note.