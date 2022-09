Rifiuti in strada, tre multe anche domenica - foto

Anche domenica tre multe per l'abbandono dei rifiuti in strada.

Dopo la segnalazione di un cittadino, la Polizia locale e gli operatori addetti alla raccolta sono intervenuti in via Petrarca nei pressi dei civici 22, 25 e 39 dove era stato segnalato l'abbandono di inerti e sacconi neri.

Gli accertamenti condotti hanno permesso di identificati 3 trasgressori sanzionati dalla Polizia locale. A seguire l'attività anche il presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino.

Non più tardi di giovedì pomeriggio erano stati sette i soggetti multati per aver creato una vera e propria discarica nella zona di via Pisa.

