Fora Tut, Vespa Raduno, Festa dello Sport: gli eventi della giornata

Si prepara una domenica ricca di appuntamenti al Fora Tut. Il tradizionale appuntamento di fine estate con le migliori occasioni esposte all'esterno dei negozi, si completa con due appuntamenti di richiamo.

Intono alle 10,30 è fissata la partenza del Vespa Raduno organizzato dai club di Vercelli e Camino.

Nel pomeriggio, invece, saranno i ragazzi delle società sportive a colorare piazza Cavour e la manifestazione targata Ascom. Dalle 16,30, con partenza da via Veneto, tradizionale sfilata dalle società che, in piazza Cavour, avranno spazio per le dimostrazioni e due palchi per le esibizioni.