Il Musicale “Lagrangia” alla Partita del Cuore 2022 (e non solo...)

Il Liceo Musicale “Lagrangia”, vincitore del Concorso Regionale “Le note del Cuore”, si è esibito mercoledì 7 settembre, nel pre-partita della “Partita del Cuore” fra tra la Nazionale Cantanti e la Charity Team, all’U-Power Stadium di Monza, coronando così l’ottimo risultato ottenuto nel progetto-concorso iniziato nel mese di ottobre 2021, per la produzione di un brano inedito per testo, musica e video sui valori della società contemporanea.

I ragazzi del Liceo Musicale hanno partecipato con due brani: “Tutto cambierà” e “Salvo ciò che è mio”, conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto nella categoria Scuole Secondarie di Secondo grado, superando ben 97 scuole di tutto il Piemonte.

Allo Stadium di Monza si è esibito il gruppo formato da studenti di 5ª con una rappresentanza di allievi di 3ª e 4ª: Nicholas Terlato (voce) Carmine Colucci (chitarra e voce), Filippo Borca (pianoforte), Davide Moretti (basso) Mattia Vercellotti (chitarra elettrica) Amedeo Borlini e Alessio Rolla (violini), Giulia Matraxia (viola) Domenico Di Giorgio (percussioni), Pietro Givonetti e Samuel Perinotto (trombe).

In coda all’esibizione dei vincitori, sono stati premiati anche gli altri ragazzi del Liceo “Lagrangia” che con “Salvo ciò che è mio” si sono classificati al terzo posto: Samuel Perinotto, Matilde Marchesotti, Alessio Pagliero, Samuele Cavallone, Alessandro Rosin.

Ad entrambi i gruppi sono stati donati Abbonamento Musei Young, un buono omaggio per l’acquisto di strumentazione musicale, ma la maggiore soddisfazione per i giovani musicisti è stata la trasmissione per l’intera settimana dei loro inediti sulle frequenze delle radio piemontesi.

Va detto, però, che la serata di Monza giunge a coronamento di un anno ricco di successi per il Liceo Musicale vercellese; molti ragazzi hanno partecipato ad importanti Concorsi Nazionale classificandosi ai primi posti, ed ottenendo addirittura un premio come miglior Liceo Musicale al Concorso di Massa Carrara per numero di allievi partecipanti e risultati ottenuti.

Anche l’apertura del nuovo anno scolastico porta con sé importanti novità: il Liceo “Lagrangia”, unico rappresentante del Piemonte, parteciperà alla realizzazione di un DVD con un’orchestra di 500 elementi provenienti da molti Licei Musicali italiani che sarà registrato nella Valle dei Templi a Paestum dal 20 al 22 settembre.

I migliori auspici per un anno scolastico che dovrebbe segnare, finalmente, il ritorno alla normalità.