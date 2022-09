Trento - Pro Vercelli 4-1 Che sberle

Trento-Pro Vercelli 4-1

Corradini (T, autogol) al 15', Brighenti (T) al 53', Della Morte (Pvc) al 59', Pasquato (T) al 71', Damian (T) al 79'.





Pro Vercelli in versione natalizia: un regalo/pasticcio di Corradini spiana la strada al Trento, poi, sul 3 a 1, papera di Rizzo (fino ad allora uno dei migliori) e poker del Trento. Che non ha giocato male, per carità, ma non si aspettava tanta grazia di Dio. Brutto passo falso, eppure, a tratti, la Pro Vercelli aveva giocato bene, con ottimi fraseggi, soprattutto nel primo tempo.





Cronaca primo tempo

7'. Prima occasione per il Trento, con Pasquato, che entra in area: ha Masi davanti, che gli riduce l'angolo di tiro, la palla sul fondo, alla sinistra di Rizzo

9'. Lancio lungo per Pasquato che s'invola, ottima uscita di Rizzo coi piedi.

11'. Ancora il Trento vicino al gol. Colpo di testa di Garcia su angolo, salva Comi sulla linea.

15'. Autorete incredibile di Corradini che ricevuta palla da Rizzo cerca di restituirla al portiere ma invece il passaggio è per la porta sguarnita. Trento in vantaggio.

18'. Bella reazione dal punto di vista psicologico di Corradini che conquista palla e poi con una gran sventagliata serve Renault sulla sinistra.

19'. Batti e ribatti in area del Trento, Comi riceve da Della Morte, palo.

21'. Rizzo, parata strepitosa su colpo di testa di Garcia, servito su corner. Pro Vercelli in chiara difficoltà sui calci d'angolo del Trento.

Grande pressing della squadra di Paci che schiaccia il Trento nella sua metà campo per tre minuti consecutivi.

28'. Comi da posizione impossibile (troppo defilato sulla sinistra) in corsa, con caparbietà, riesca comunque a tirare di sinistro, prima di cadere.

33'. Comi serve Renault che supera un avversario e di destro impegna Marchegiani. Bella conclusione, tiro non troppo forte, però.

37'. Ci prova dalla distanza Mustacchio, alto.

Paci si sbraccia, forse in fase di non possesso qualcosa non va, ma pochi minuti dopo applaude la sua squadra, in effetti la Pro, subito il gol, ha avuto una reazione di carattere. Non domina, ma gioca meglio del Trento.

42'. Gran sinistro tagliato di Della Morte, para Marchegiani.

43'. Gran numero di Della Morte sulla sinistra che crossa, ma Mustacchio non arriva in tempo.

45'. Risponde il Trento con Saporetti, parata non difficile di Rizzo. Ancora Ferri di testa, altra parata facile di Rizzo.





Ripresa

46'. Gentile, altro ex della Primavera Viola, al posto di Renault. Primo cambio, ma ne verranno altri.

49'. Pasquato, grande imbucata per Brighenti che spara sul fondo.

51'. Cross dalla sinistra di Mustacchio, la palla incoccia sulla traversa, il successivo tiro di Della Morte è murato dai difensori del Trento.

53'. Saporetti serve Brighenti, troppo solo in area. Il centravanti con un tiro improvviso trafigge Rizzo

Trento 2 Pro Vercelli 0.

Un doppio svantaggio che penalizza troppo la Pro.

59'. Grande scambio tra Comi e Della Morte che entra in area e, freddamente, trafigge Marchegiani. Partita riaperta.

Trento 2 Pro Vercelli 1.

64'. Cambi del Trento e nella Pro. Paci manda in campo Arrighini e Vergara, escono Comi e Mustacchio.

71'. Saporetti impegna Rizzo, sulla respinta Pasquato insacca: 3 a 1 per il Trento.

Paci mette dentro Guindo e Louati, escono Corradini e Iotti.

Trento ancora vicino al gol con Bocalon, anche la Pro con Della Morte.

79'. Erroraccio di Rizzo che, in fase di rilancio, con il suo destro serve alla perfezione, si fa per dire, Damian che, con un piattone al volo, lo trafigge: 4 a 1 per il Trento.

Impossibile rimontare.

Ripartenza del Trento, Pasquato “rischia” il quinto gol per i padroni di casa, con la palla che esce fuori di poco.

È finita. Male.

Formazioni

Trento: Marchegiani; Galazzini (Ruffo Luci 82'), Garcia, Ferri, Fabbri; Belcastro (Mihai 64'), Cittadino, Damian; Saporetti (Semprini 78'), Pasquato; Brighenti (Bocalon 64'). A disposizione: Tommasi, Trainotti, Ruffo Luci, Mihai, Matteucci, Bocalon, Ballarini, Carini, Semprini, Ianesi. All. D’Anna.

Pro Vercelli: Rizzo; Cristini, Masi, Iezzi; Iotti (Guindo 75'), Corradini (Louati 75'), Saco, Renault (Gentile 46'); Mustacchio (Vergara 64'), Comi (Arrighini 64'), Della Morte. A disposizione: Valentini, Rigon, Gentile, Perrotta, Louati, Calvano, Macchioni, Vergara, Anastasio, Silvestro, Arrighini, Guindo. All. Paci.

Arbitra Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Ammoniti: Iotti, Saco della Pro Vercelli; Marchegiani, Ferri del Trento.